Фестиваль «Зеркало» подвел итоги

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В Иваново завершился XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало».
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в течение пяти дней в городах Ивановской области прошло более сорока кинопоказов и двадцати творческих встреч. В основном конкурсе «Зеркала» были представлены девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании.
Лауреатов фестиваля определило жюри, в состав которого входили режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия).
Победители XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало»:
Гран-при
Жужа Добрашкус — за фильм «Бебиа, по моему единственному желанию»
Приз за лучшую режиссуру
Норика Сефа — за фильм «В поисках Венеры»
Приз за профессиональные достижения в дебютном полнометражном фильме
П.С. Винот Радж — за фильм «Камушки»
Почетный приз за вклад в киноискусство
Любовь Аркус, режиссер и основательница журнала «Сеанс»
Помимо основного жюри, конкурсную программу судило жюри молодых критиков «Голос». Приз жюри молодых кинокритиков «Голос» получил немецкий режиссер Маркус Ленц за фильм «Соперник».
На фестивале также традиционно работало жюри ивановских зрителей, в которое входят люди, принимающие активное участие в культурной и общественной жизни города — они вручают приз лучшему фильму российской программы «Свои». Приз жюри зрителей получил Вадим Перельман за фильм «Уроки фарси».
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