Центр Вознесенского проведет литературный фестиваль в Комарово

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11 сентября в Доме писателей в Комарово на севере Петербурга пройдет литературный фестиваль «Курорт», организованный Центром Вознесенского совместно с комаровским культурным и гастрономическим проектом «Ларисочная».
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, в программе фестиваля беседа Павла Пепперштейна о поэзии и Комарово, лекция Бориса Куприянова о Доме творчества и писательском поселке в Переделкине, литературно-краеведческая лекция Ольги Набоковой о Комарово, лекция Александра Скидана о поэтике и жизни Аркадия Драгомощенко.
Организаторы также готовят маркет графики, книг и тиражного искусства, экскурсии по территории и выставку галереи «Стыд». Завершит фестиваль концерт «Лучшие хиты разных лет» Михаила Феничева (2h Company, «ЕстьЕстьЕсть»).
Кроме того, на фестивале «Курорт» состоится вручение Премии Аркадия Драгомощенко. Ежегодная премия для молодых поэтов в этом году будет вручена в седьмой раз. Генеральным партнером премии с 2019 года выступает Центр Вознесенского.
В 2021 году Центр Вознесенского совместно с Премией Аркадия Драгомощенко организуют поэтическую резиденцию в Комарово, она начнет свою работу 8 сентября и завершится фестивалем «Курорт». Участниками резиденции станут авторы лон-листа премии, в программе лекции и семинары по исследованию текста, поэтическим переводам, искусству, литературе и философии Анны Глазовой, Евгении Сусловой, Ивана Болдырева, Бориса Клюшникова, Ивана Соколова и Елены Костылевой.
В дни резиденции будут представлены шесть поэтических сборников, вышедших специально к фестивалю «Курорт». Это новые книги Лиды Юсуповой и Полины Барсковой (серия «Центрифуга» Центра Вознесенского), сборники Дмитрия Герчикова и Фридриха Чернышева (серия «cae/su/ra» книжного магазина «Порядок слов»), а также зины, созданные специально к премии и фестивалю — сборники Никиты Сунгатова (художник Сергей Савельев) и Сергея Уханова (художник Кирилл Гатаван).
Партнеры фестиваля — книжный магазин «Порядок слов», Европейский университет в Санкт-Петербурге, интернет-издания «Собака» и «Горький»
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