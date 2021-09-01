МХТ снимает с репертуара спектакли Константина Богомолова

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Этой осенью на основной сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова состоятся последние представления спектаклей режиссера Константина Богомолова «Идеальный муж» и «Карамазовы».
Об этом сообщил сам Константин Богомолов. «"Идеальный муж" по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. "Карамазовы" вроде в ноябре», — написал он в своем фейсбуке.
Согласно информации на сайте театра, все билеты на сентябрьские представления «Идеального мужа» уже распроданы.
Спектакль «Идеальный муж. Комедия» по произведениям Оскара Уайльда впервые был показан в феврале 2013 года, в ноябре того же года состоялась премьера спектакля «Карамазовы» по роману Достоевского. «Идеальный муж» был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска» (Приз критики, 2014) и зрительской премии «Звезда театрала» (номинация «Лучший спектакль сезона», 2013).
Константин Богомолов до ноября 2013 года занимал пост помощника художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова, в мае 2019 года он был назначен художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
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