МХТ снимает с репертуара спектакли Константина Богомолова

Сцена из спектакля «Карамазовы» © Екатерина Цветкова / © Екатерина Цветкова / МХТ имени А.П. Чехова

Этой осенью на основной сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова состоятся последние представления спектаклей режиссера Константина Богомолова «Идеальный муж» и «Карамазовы».

Об этом сообщил сам Константин Богомолов. «"Идеальный муж" по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. "Карамазовы" вроде в ноябре», — написал он в своем фейсбуке.

Согласно информации на сайте театра, все билеты на сентябрьские представления «Идеального мужа» уже распроданы.

Спектакль «Идеальный муж. Комедия» по произведениям Оскара Уайльда впервые был показан в феврале 2013 года, в ноябре того же года состоялась премьера спектакля «Карамазовы» по роману Достоевского. «Идеальный муж» был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска» (Приз критики, 2014) и зрительской премии «Звезда театрала» (номинация «Лучший спектакль сезона», 2013).

Константин Богомолов до ноября 2013 года занимал пост помощника художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова, в мае 2019 года он был назначен художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU