В Нижнем Новгороде пройдет выставка «Сага о Персицах: семья в истории»

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С 9 сентября по 9 октября Фонд «Культурная столица Поволжья» и АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (НМЖК) представят в нижегородском пространстве «Галерея 9Б» выставку «Сага о Персицах: семья в истории».
Выставка исследует историю предшественника НМЖК — Маслобойного и химического завода Персица. Она раскрывает его роль в истории российских инноваций и рассказывает о том, как небольшой завод по производству гарного (осветительного) масла превратился в отраслевого лидера мирового значения.
В экспозицию войдут редкие фотографий и предметы конца XIX — начала XX века, которые впервые будут представлены широкой публике, а также произведения, созданные специально для нее правнучкой основателя завода, израильской художницей Орной Милло.
«Поскольку мой прадед Зелик Персиц был одним из основателей завода, нынешнее руководство компании решило разыскать его потомков, искренне удивив нас своим интересом. Мне очень повезло, что меня как художника попросили озвучить эту сторону наследия моей семьи и рассказать о прадеде, о руководящей роли моего деда на заводе, об их детях и внуках», — говорит Орна Милло.
Выставка «Сага о Персицах: семья в истории» является победителем Второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса (РЕК).
Партнеры проекта — Волго-Вятский филиал ГМИИ (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал), студия «Дирижабль» под руководством Евгения Стрелкова и Мастерская Александра Игнатушко.
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