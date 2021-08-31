Московская филармония объявила афишу юбилейного сезона

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2 сентября выступлением французского ансамбля Ensemble intercontemporain под управлением Маттиаса Пинчера в Концертном зале имени П.И. Чайковского откроется 100-й сезон Московской филармонии.
Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, главным событием вечера станет российская премьера сочинения основателя ансамбля Пьера Булеза «Répons». В концерте примут участие специалисты парижского Института исследования и координации акустики и музыки (IRCAM), а для ансамбля будет выстроен подиум на месте партера.
Юбилейный сезон продолжит 3–15 сентября фестиваль «Георг Фридрих Гендель: мир горний и мир дольний», на котором в исполнени звезд барочной сцены прозвучат оперы («Роделинда», «Тамерлан» и «Юлий Цезарь в Египте») и духовные сочинения композитора.
Также в сентябрьской афише филармонии концерты пианиста Андраша Шиффа (14 сентября), дуэта скрипача Кристиана Тецлаффа и пианиста Лейфа Ове Андснеса (21 сентября), Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Филиппа Херревеге (24 и 25 сентября), Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Василия Петренко (15 и 26 сентября).
Основные праздничные мероприятия пройдут в январе. В день 100-летия Московской филармонии — 29 января 2022 года — в 14:00 в Большом зале консерватории будет представлена реконструкция первого концерта филармонии, состоявшегося сто лет назад в том же зале в то же время, а в 19:00 в Зале Чайковского состоится юбилейный гала-концерт с участием российских и зарубежных музыкантов.
В свой юбилейный сезон филармония готовит ряд специальных проектов:
Особое внимание уделено программам «Московская филармония — слушателям нового поколения» и «Московская филармония — молодым российским исполнителям»: публику ждут новые сезоны проектов «Язык музыки» и «Мама, я меломан» — интерактивных концертных программ, помогающих понять и полюбить музыкальное искусство тысячам новых слушателей, а также выступления самых ярких молодых отечественных солистов.
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