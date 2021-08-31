Московская филармония объявила афишу юбилейного сезона

Ensemble intercontemporain © Предоставлено пресс-службой Московской филармонии

2 сентября выступлением французского ансамбля Ensemble intercontemporain под управлением Маттиаса Пинчера в Концертном зале имени П.И. Чайковского откроется 100-й сезон Московской филармонии.

Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, главным событием вечера станет российская премьера сочинения основателя ансамбля Пьера Булеза «Répons». В концерте примут участие специалисты парижского Института исследования и координации акустики и музыки (IRCAM), а для ансамбля будет выстроен подиум на месте партера.

Юбилейный сезон продолжит 3–15 сентября фестиваль «Георг Фридрих Гендель: мир горний и мир дольний», на котором в исполнени звезд барочной сцены прозвучат оперы («Роделинда», «Тамерлан» и «Юлий Цезарь в Египте») и духовные сочинения композитора.

Также в сентябрьской афише филармонии концерты пианиста Андраша Шиффа (14 сентября), дуэта скрипача Кристиана Тецлаффа и пианиста Лейфа Ове Андснеса (21 сентября), Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Филиппа Херревеге (24 и 25 сентября), Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Василия Петренко (15 и 26 сентября).

Основные праздничные мероприятия пройдут в январе. В день 100-летия Московской филармонии — 29 января 2022 года — в 14:00 в Большом зале консерватории будет представлена реконструкция первого концерта филармонии, состоявшегося сто лет назад в том же зале в то же время, а в 19:00 в Зале Чайковского состоится юбилейный гала-концерт с участием российских и зарубежных музыкантов.

В свой юбилейный сезон филармония готовит ряд специальных проектов:

«Исторические концерты Московской филармонии» — серия программ, в которых звучат произведения, в свое время ставшие важными вехами в музыкальной истории Москвы.

«Парад оркестров» — концерты ведущих российских симфонических оркестров, чья история связана с историей филармонии, под управлением Валерия Гергиева, Александра Сладковского, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Юрия Симонова, Владимира Юровского, Василия Петренко, Павла Когана, Михаила Плетнева и др.

«Триумф российской исполнительской школы» — выступления Хиблы Герзмавы, Екатерины Семенчук, Юлии Лежневой, Дениса Мацуева, Михаила Плетнева, Николая Луганского, Бориса Березовского, Элисо Вирсаладзе, Максима Венгерова, Вадима Репина и др.

«Звезды мировой сцены» – дирижеры Пааво Ярви, Филипп Херревеге, Уильям Кристи, Густаво Дудамель, Марк Минковски, Семен Бычков, певцы Эрвин Шротт, Томас Хэмпсон, Брин Терфель, Соня Йончева, пианисты Мария Жуан Пиреш, Андраш Шифф, Ефим Бронфман, скрипачи Максим Венгеров, Николай Цнайдер, Виктория Муллова и др.

«Новая музыка в Московской филармонии» — концерты современной музыки с участием лучших российских и зарубежных исполнителей и коллективов, в том числе участников фестиваля современной музыки «Другое пространство».



Особое внимание уделено программам «Московская филармония — слушателям нового поколения» и «Московская филармония — молодым российским исполнителям»: публику ждут новые сезоны проектов «Язык музыки» и «Мама, я меломан» — интерактивных концертных программ, помогающих понять и полюбить музыкальное искусство тысячам новых слушателей, а также выступления самых ярких молодых отечественных солистов.







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