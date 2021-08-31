Открывается Международная композиторская академия в Чайковском

Сегодня, 30 августа, в городе Чайковском Пермского края начинает работу XI Международная академия молодых композиторов.

Как сообщает сайт Московского ансамбля современной музыки (МАСМ), в этом году организаторы получили 152 заявки из 49 стран. Участниками академии стали 22 молодых композитора из России, Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Польши и США.

Профессора академии — композиторы Оливер Шнеллер (Германия), Марк Андре (Франция), Блэс Убалдини (Швейцария). Среди гостей академии композиторы Райнер Рубберт (Германия), Антон Светличный, Ольга Бочихина (Россия) и Мехди Хоссейни (Иран).

В процессе двухнедельных занятий отобранные на конкурсной основе молодые композиторы под руководством приглашенных профессоров напишут новые сочинения, которые МАСМ и другие российские и зарубежные исполнители представят на финальных концертах в Чайковском (13 сентября, Арт-центр «Шкатулка композиторов») и Москве (15 сентября, Камерный зал филармонии).

Международную академию молодых композиторов организуют Чайковский центр развития культуры и Центр новых музыкальных инициатив.

За годы существования проекта были осуществилены десятки международных проектов, прошли обучение более 180 молодых композиторов из России из 45 стран мира, более 250 педагогов-музыкантов повысили свою квалификацию, состоялось более ста концертов современной музыки и лекций, сотни презентаций музыки молодых авторов. Лучшие произведения молодых композиторов, написанные в Чайковском, публикуются в ведущем музыкальном издательстве «Донемус» (Нидерланды).







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