Выставка урбанистического искусства откроется в галерее JART

«МишМаш». Разрушимпостроим © Предоставлено галереей JART

С 3 по 26 сентября в московской галерее JART пройдет сайт-специфик выставка «Уроборос». Специально для нее художники создали работы, которые расположатся на территории комплекса особняков Art Residence.

В выставке «Уроборос» участвуют художники Василий Ануфриев, Екатерина Герасименко, Евгения Дудникова, ЕлиКука, Тимофей Караффа-Корбут и Григорий Мумриков, Владимир Карташов, Ирина Корина, Лtха «Кьюджэй», Анна Лапшинова, Влад Мальцев, Игорь Макаревич и Елена Елагина, «МишМаш», Павел Отдельнов, Таня Пеникер, Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски, Виталий Пушницкий и Андрей Сяйлев.

О том, почему в качестве названия проекта был выбран древний символ Уроборос — змея, кусающая свой хвост, — рассказал куратор выставки, арт-критик и историк искусства Сергей Хачатуров:

«В своем проекте мы руководствуемся идеей, что жизнь любому загадочному символу и эмблеме создает контекст интерпретации. Мы пригласили команду художников. Каждый из них создает не памятник эмблеме, хорошо прорисованной в сборниках барокко, а ситуацию на тему: что случилось с фрагментом Вселенной, где поработал Уроборос, какой контекст там выстроился. Контекстом могут быть блочные многоэтажки (Андрей Сяйлев), архетипы авангардной утопии (Елена Елагина, Игорь Макаревич), садово-парковые забавы (Екатерина Герасименко), городской стрит-арт (Влад Мальцев), наскальная живопись (Тимофей Караффа-Корбут). В целом создается лаборатория. И каждый в ней занят поисками собственного хвоста циркулирующих идей».

Проект «Уроборос» продолжает выставочную стратегию галереи JART – демонстрировать синтез современного искусства и окружающей среды, благодаря которому искусство в галерейном пространстве и объекты на территории комплекса символично связаны друг с другом.

На ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе JART покажет одноименный проект, продолжая традиции 2020 года, когда за превью лесной выставки «ЧА ЩА» галерея получила звание лучшего стенда.







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