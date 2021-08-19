Cпектакли молодых режиссеров представят на театральной биеннале в Москве

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С 24 сентября по 13 декабря в Москве в пятый раз будет проходить фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». В конкурсной программе в этом году 13 спектаклей молодых режиссеров.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
«Фестиваль "Уроки режиссуры" устроен по принципу биеннале: в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и судят их опытные мастера, а в четные - мэтров оценивает новое поколение режиссуры», — отметили в пресс-службе.
Свои работы на пятом фестивале представят Айдар Заббаров, Семен Серзин, Анатолий Шульев, Никита Кобелев, Федор Малышев, Артем Галушин, Андрей Калинин и Алиса Юфа, Артем Устинов, Никита Бетехтин, Владимир Кузнецов, Хуго Эрикссен, Павел Пархоменко и Михаил Плутахин.
Вне конкурса будут показаны спектакли Юрия Бутусова, Дмитрия Крымова, Владимира Панкова и других режиссеров. Также организаторы готовят лекции, мастер-классы и режиссерские лаборатории. Оценивать спектакли конкурсной программы будет жюри, в состав которого вошли Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян и Семен Спивак.
Площадками фестиваля станут Театре имени Вахтангова, Театр имени Маяковского, театр «Мастерская Петра Фоменко», Центр имени Мейерхольда, РАМТ и другие московские театры. Расписание показов приводится на сайте urokirezhissury.ru.
Церемония закрытия фестиваля «Уроки режиссуры» и награждение лауреатов состоится 13 декабря на сцене театра Et Cetera. Режиссером-постановщиком церемонии выступит лауреат фестиваля 2020 года Дмитрий Крымов.
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