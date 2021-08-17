Гослитмузей представит выставку к 125-летию Евгения Шварца

Е.Л. Шварц среди читателей районной детской библиотеки © ГМИРЛИ имени В.И. Даля

25 августа в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля откроется выставка «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник», посвященная 125-летию драматурга.

Как сообщает сайт Гослитмузея, личность и творчество Евгения Шварца предстанут на выставке в двойном фокусе: мастер и современники — сквозь призму его дневниковой прозы, миры его пьес — через многообразие сценических и кинематографических прочтений.

В экспозицию войдут карикатуры и фотографии современников Шварца из фондов Гослитмузея с цитатами из дневников писателя, фотографии сцен из спектаклей, эскизы костюмов и декораций художника и режиссера Николая Акимова из фондов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Эскизы декораций и афиш фильмов предоставлены Музеем кино.

Куратор выставки — писатель, историк литературы Наталья Громова, художник выставки — заведующая кафедрой сценографии Школы-студии МХАТ, художник театра и кино Мария Утробина.

Выставка «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 28 ноября.







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