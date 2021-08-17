Гослитмузей представит выставку к 125-летию Евгения Шварца

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25 августа в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля откроется выставка «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник», посвященная 125-летию драматурга.
Как сообщает сайт Гослитмузея, личность и творчество Евгения Шварца предстанут на выставке в двойном фокусе: мастер и современники — сквозь призму его дневниковой прозы, миры его пьес — через многообразие сценических и кинематографических прочтений.
В экспозицию войдут карикатуры и фотографии современников Шварца из фондов Гослитмузея с цитатами из дневников писателя, фотографии сцен из спектаклей, эскизы костюмов и декораций художника и режиссера Николая Акимова из фондов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Эскизы декораций и афиш фильмов предоставлены Музеем кино.
Куратор выставки — писатель, историк литературы Наталья Громова, художник выставки — заведующая кафедрой сценографии Школы-студии МХАТ, художник театра и кино Мария Утробина.
Выставка «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 28 ноября.
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