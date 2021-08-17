Подведены итоги фестиваля MIEFF

На церемонии закрытия фестиваля MIEFF © MIEFF

16 августа в летнем кинотеатре Garage Screen в Парке Горького были объявлены победители международного и российского конкурсов 6-го Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.

В международном конкурсе фестиваля приняли участие 29 короткометражных экспериментальных работ из 24 стран. В жюри международного конкурса входили художница Саодат Исмаилова, куратор Московского музея современного искусства Анна Журба и режиссер и художник Кристиан фон Боррис.

Главный приз (1000 евро) присужден фильму Айка Айвазяна «Все ваши звезды — всего лишь пыль на моих ботинках» (Ливан, 2021), приз KODAK (20 бобин 16-мм кинопленки) — фильму «Тоналли» (Мексика, 2021) режиссерского коллектива «Невесомые».

Специального упоминания жюри удостоены «Тысяча и одна попытка быть океаном» (Франция, 2020) Ван Юйяня и «Письмо горлице» (Украина 2020) Даны Кавелиной.

Участниками конкурса экспериментальных фильмов и видео, сделанных в России за последний год, стали 14 работ. В жюри российского конкурса входили куратор Центра современного искусства «Типография» Елена Ищенко, кинокритик и дистрибьютор Сергей Дешин, сценарист и режиссер Мария Игнатенко и контент-директор Bang Bang Education Оксана Тимченко.

Приз в размере 50 000 рублей или возможность обучения на любом онлайн-курсе школы дизайна Bang Bang Education получила Соня Петренко за фильм «Растерянность моя Земля» (Россия, 2021), специальный приз — пост-продакшн будущего короткометражного фильма на производственно-технической базе кинокомпании Kosmosfilm — получила Дарья Лихая за фильм «27А» (Россия, 2021).

Фильмы победителей конкурсных программ фестиваля будут показаны 17 августа в летнем кинотеатре Garage Screen. В Петербурге специальные показы фильмов из программы MIEFF 2021 пройдут в Новой Голландии 21 и 22 августа.

Все фильмы демонстрируется на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU