Фильм Алексея Германа-младшего откроет фестиваль «Окно в Европу»

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27 августа в Выборге откроется XXIX Фестиваль российского кино «Окно в Европу». На открытии будет показан фильм «Дело» Алексея Германа-младшего.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу губернатора и правительства Ленинградской области.

Cимволом фестиваля в этом году станет образ, созданный Юрием Никулиным в кинофильме Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны». «Выбор символики фестиваля 2021 года не случаен — в этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого артиста», — рассказали в пресс-службе.

Церемония открытия в кинотеатре «Выборг Палас» начнется с показа короткометражного документального фильма «Победа» режиссера Владимира Сидорова. После этого зрители увидят фильм «Дело».

Картина Алексея Германа-младшего участвовала в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. Она рассказывает историю преподавателя вуза в одном небольшом городе. Главный герой борется за справедливость, отстаивает свои идеалы и свое имя, а порой и право на жизнь. Съемки картины проходили в условиях пандемии, из-за которой режиссер приостановил работу над фильмом «Воздух», но заняли всего 25 дней.

Также в день открытия фестиваля «Окно в Европу» режиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский представят работы студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Во второй половине дня в библиотеке Алвара Аалто состоится открытие международной мультимедийной выставки «Приглянувшиеся», а в кинотеатре «Выборг Палас» пройдет показ одноименного фильма Ашота Джазояна. В этот же день в церкви Святых Петра и Павла пройдет концерт фестиваля «В сторону Выборга», приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.

Кинофестиваль «Окно в Европу» продлится до 1 сентября. Он проводится в Выборге ежегодно с 1993 года. Учредители фестиваля — Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Среди главных задач фестиваля — популяризация национального киноискусства и продвижение новых российских фильмов. У истоков фестиваля стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев и Савва Кулиш, а также композитор Микаэл Таривердиев.







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