Завершился конкурс на участие в программе ColLab мастерских «Своды»

Фонд V–A–C объявил участников программы ColLab мастерских Центра художественного производства «Своды» на территории Дома культуры «ГЭС-2» в Москве. По итогам открытого конкурса отобраны 10 финалистов.

ColLab каждые полгода приглашает дизайнеров, художников, архитекторов, музыкантов и кинематографистов стать их резидентами и реализовать собственные проекты. У участников программы будет возможность работать на оборудовании «Сводов» с необходимыми материалами и попробовать себя в коллективном производстве.

Кураторы музыкальных, перформативных, выставочных и кинопрограмм, направления дизайн и архитектура и издательского отдела, определили состав участников первой программы. Критериями отбора стали возможность реализовать проекты, используя инфраструктурный потенциал «Сводов», сохранение баланса экспертизы и опыта работы в индустрии и экспериментальных граней исследования дисциплин.

Как сообщает пресс-служба фонда V-A-C, с начала июня на конкурс поступило 209 персональных и групповых заявок, из которых комиссия экспертов V–A–C отобрала 10 финалистов:

Григорий Афонин

Алексей Булдаков

Илья Дуганов

Ксения Елян

Екатерина Куколь, Елена Дроздова, Элина Большенкова (групповая заявка)

Михаил Максимов

Яна Осман

Владимир Помялов

Наташа Тарр

Алина Тихонова



Первый сезон программы ColLab в Центре художественного творчества «Своды» откроется 15 сентября 2021 года и продлится до 15 января 2022 года.







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