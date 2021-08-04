Завершился конкурс на участие в программе ColLab мастерских «Своды»

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Фонд V–A–C объявил участников программы ColLab мастерских Центра художественного производства «Своды» на территории Дома культуры «ГЭС-2» в Москве. По итогам открытого конкурса отобраны 10 финалистов.
ColLab каждые полгода приглашает дизайнеров, художников, архитекторов, музыкантов и кинематографистов стать их резидентами и реализовать собственные проекты. У участников программы будет возможность работать на оборудовании «Сводов» с необходимыми материалами и попробовать себя в коллективном производстве.
Кураторы музыкальных, перформативных, выставочных и кинопрограмм, направления дизайн и архитектура и издательского отдела, определили состав участников первой программы. Критериями отбора стали возможность реализовать проекты, используя инфраструктурный потенциал «Сводов», сохранение баланса экспертизы и опыта работы в индустрии и экспериментальных граней исследования дисциплин.
Как сообщает пресс-служба фонда V-A-C, с начала июня на конкурс поступило 209 персональных и групповых заявок, из которых комиссия экспертов V–A–C отобрала 10 финалистов:
Первый сезон программы ColLab в Центре художественного творчества «Своды» откроется 15 сентября 2021 года и продлится до 15 января 2022 года.
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