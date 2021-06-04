Открыт набор в мастерские на «ГЭС-2»

© Глеб Леонов / V–A–C

Фонд V–A–C объявляет открытый конкурс на участие в программе ColLab мастерских Центра художественного производства «Своды» на территории Дома культуры «ГЭС-2» в Москве.

Дизайнеры, художники, архитекторы, музыканты и кинематографисты приглашаются стать резидентами мастерских и реализовать собственные проекты. Участники программы получат возможность работать на оборудовании «Сводов»

с необходимыми материалами, чтобы попробовать себя в коллективном производстве.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 30 июня отправить заявку на адрес collab@v-a-c.org. Победители будут объявлены 30 июля.

Первый сезон программы ColLab в Центре художественного творчества «Своды» откроется 15 сентября 2021 года и продлится до 15 января 2022 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на его сайте.

«Мастерские "Своды", оборудованные высокотехнологичными станками и современной аппаратурой, работают на создание единого художественного и материального поля производства в Доме культуры "ГЭС-2", провоцируя их симметричное развитие, — сообщают организаторы конкурса. — Задача "Сводов" — сформировать благоприятную среду для этой системы отношений через призму теорий и художественных практик, форматов и программ, совместного производства с аудиторией».







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