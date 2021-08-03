Витя Исаев и Сюзанна выступят на Moscow Music Week

© Предоставлено пресс-службой Moscow Music Week

Объявлены первые участники сентябрьского шоукейс-фестиваля Moscow Music Week. Среди них поп-певица Сюзанна, выпустившая в июле новый альбом, и Витя Исаев – битмейкер Монеточки, который впервые выступит под своим именем.

Об этом сообщает пресс-служба Moscow Musik Week.

Также в фестивале примут участие трип-хоп проект участника групп «4 позиции Бруно» и «Птицу Емъ» Александра Ситникова и художницы Ольги Чернавских «Порез на собаке» и Vatannar — проект немецкого композитора Гвидо Мебиуса и казанского электронного дуэта Djinn City, в котором татарские, марийские и удмуртские народные песни в исполнении фольклорного ансамбля Казанской консерватории и казанского мультиинструменталиста Сугдэра Лудупа подвергнуты творческому переосмыслению и звучат под аккомпанемент синтезаторов, гитары и народных инструментов.

Всего в первую волну артистов Moscow Musik Week вошли 30 групп и сольных исполнителей из Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга и других городов.

Moscow Musik Week пройдет с 1 по 4 сентября на семи площадках в центре Москвы: WIP, «Клуб Клуб Клуб», «Китайский летчик», КЦ «Дом», Powerhouse, RNDM и Aglomerat.

Нововведением этого года станут кураторские шоукейсы представителей музыкальной индустрии. Свои лайн-апы соберут Евгений Горбунов (группа «Интурист»), Сергей Сабуров (лейбл Hyperboloid), Сергей Мудрик (музыкальный редактор шоу «Вечерний Ургант»), Степан Казарьян (соорганизатор фестивалей «Боль», Moscow Music Week, Awaz) и другие.

Помимо кураторских программ на фестивале будет еще два десятка концептуальных шоукейсов, в том числе шоукейсы фестивалей «Боль», Awaz и «Рихтерфест», лейблов «Ниша» и «Тихий час», Dark Jazz Showcase, шоукейс нео-академической музыки, шоукейс «Русская тоска», экспериментально-перформативный шоукейс, The Orchard Showcase, Tunecore Showcase, шоукейс «Коррозия» (Resonance Moscow), Ionoff Music Showcase и LineUp Music Showcase.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share facebook twitter вконтакте

Ссылки по теме