Moscow Music Week пройдет в начале сентября

© Предоставлено пресс-службой Moscow Music Week

Сегодня, 20 июля, организаторы шоукейс-фестиваля Moscow Music Week объявили даты его проведения в этом году. Фестиваль пройдет с 1 по 4 сентября на нескольких площадках в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба Moscow Music Week, сегодня начинается продажа билетов на фестиваль. Их можно купить на его сайте.

Кроме того, на сайте фестиваля открыт сбор заявок. «Каждый желающий музыкальный коллектив или артист могут представить на суд кураторам свои работы и, возможно, выступить в сентябре на одном из шоукейсов», — отмечают организаторы Moscow Music Week. Представители индустрии также могут подать заявку на участие в фестивале — в качестве делегатов.

Год назад на MMW на площадках четырех географических кластеров состоялись 24 шоукейса, на них выступили более ста артистов и побывали более 5000 человек. В этом году фестивальная география ограничится центром города, все локации будут в пешей доступности друг от друга.

«Мы анонсируем фестиваль в сложное для индустрии время — у нас на глазах отменились и перенеслись несколько крупных событий. Но мы помним, что в сложной обстановке прошлого года MMW, в отличие от большинства фестивалей, все-таки состоялся — именно потому что он проходит на нескольких площадках и не собирает в одной локации более 500 человек», — рассказывает основатель Moscow Music Week Степан Казарьян.

Организаторы Moscow Music Week подчеркивают, что фестиваль будет проходить в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности, актуальными на момент его проведения.







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