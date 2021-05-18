Дельфин отметит выход нового альбома рейв-фестивалем

© Полина Липезина

4 июня в московском клубе Mutabor поэт и музыкант Андрей Лысиков (aka Дельфин) представит второй альбом своего электронного проекта «Механический пес» в формате рейв-фестиваля с аудиовизуальным перформансом, парой десятков единомышленников и тремя сценами.

Как сообщают организаторы, среди участников фестиваля «АИГЕЛ», Kedr Livanskiy (диджей-сет), PTU и KP Transmission.

Технический и художественный партнер фестиваля — международная продакшн-студия dreamlaser. Билеты уже поступили в продажу.

«Механический пес» появился в результате домашней самоизоляции Дельфина в Москве с начала марта по конец апреля 2020 года. По словам артиста, это время и ситуация были использованы, чтобы наконец-то сделать то, что очень давно хотелось сделать: «Я часто выступаю как диджей и в своих сетах играю подобную музыку. Мне всегда не хватало времени сделать что-то похожее самому». Звучание проекта основано на одном из самых интересных стилей современной электронной музыки — электро, и дополнено ритмическими структурами фанка.

Первый альбом проекта, «Температура горения бумаги», отсылающий к антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», вышел в августе прошлого года и был представлен на электронных фестивалях Signal, Gamma и Present Is Perfect.

Новый альбом называется «Розовый 505.85 nm». «В новом релизе, — говорится в аннотации, поступившей в редакцию COLTA.RU, — диджитальные синтезаторы вновь перекликаются с антиутопичными настроениями из литературы XX века, тексты которых придают сильную эмоциональную окраску каждому из треков».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.