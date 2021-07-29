Google оштрафовали за нарушение российского закона о персональных данных

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Сегодня, 29 июля, мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Google наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ», — пояснили в пресс-службе.
Закон «О персональных данных», вступивший в силу в 2015 году, обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию страны.
Невыполнение этого требования наказывается штрафом в размере от 1 млн до 6 млн рублей, повторное нарушение — штрафом от 6 млн до 18 млн рублей.
В 2020 году за отказ локализовать данные россиян в РФ на 4 млн рублей были оштрафованы компании Facebook и Twitter. Google за это штрафуют впервые.
В мае 2021 года Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и других компаний до 1 июля локализовать базы персональных данных российских пользователей.
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