Twitter оштрафовали на 4 млн рублей

Сегодня, 13 февраля, мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести базы данных российских пользователей на территорию России.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В решении судьи Александры Михалковой говорится, что суд признал иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России).

В конце января Роскомнадзор завел административные дела на компании Facebook и Twitter в связи с тем, что эти компании «не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации», таким образом нарушив закон «О персональных данных».

Незадолго до этого руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обратился в Facebook и Twitter с запросами о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

Закон «О персональных данных», согласно которому персональные данные россиян должны храниться на территории РФ, вступил в силу в 2015 году. В конце 2018 года Роскомнадзор потребовал у Facebook и Twitter предоставить информацию по локализации баз данных российских пользователей на территории России. Осенью того же годы Госдума приняла законопроект, устанавливающий многомиллионные штрафы за невыполнение предусмотренного российским законодательством требования о хранении в РФ персональных данных россиян.

P.S. Вслед за Twitter мировой суд Таганского района Москвы за то же правонарушени сегодня оштрафовал на 4 млн компанию Facebook, передает «Интерфакс».











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