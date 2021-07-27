В российский прокат выйдет фильм-победитель каннской программы «Особый взгляд»

© «Пионер»

Осенью 2021 года кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат в России фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», получивший Гран-при конкурсной программы «Особый взгляд» на 74-м Международном Каннском кинофестивале.

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер». Дата релиза будет объявлена дополнительно.

Ученица Александра Сокурова Кира Коваленко стала первым режиссером из России, которая была удостоена главного приза программы «Особый взгляд», второй по значимости конкурсной программы Каннского фестиваля.

Семейная драма «Разжимая кулаки» — вторая полнометражная режиссерская работа Киры Коваленко. Ее дебютный фильм «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера был показан на международном кинофестивале в Таллинне 2016 году.

«Разжимая кулаки» (Россия, 2021)

Режиссер: Кира Коваленко

Авторы сценария: Кира Коваленко, Антон Яруш, Любовь Мульменко

Продюсеры: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов

Оператор: Павел Фоминцев



Синопсис: Северная Осетия, небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший Дакко еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а средняя Ада активно строит планы побега. Она уже взрослая девушка, но отец по-прежнему хочет видеть ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.





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