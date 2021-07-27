В российский прокат выйдет фильм-победитель каннской программы «Особый взгляд»

Вместо рецензии: Кондратов о Кочетове
Пародия 1970-х на «Чего же ты хочешь?»27 июля 20211822
Осенью 2021 года кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат в России фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», получивший Гран-при конкурсной программы «Особый взгляд» на 74-м Международном Каннском кинофестивале.
Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер». Дата релиза будет объявлена дополнительно.
Ученица Александра Сокурова Кира Коваленко стала первым режиссером из России, которая была удостоена главного приза программы «Особый взгляд», второй по значимости конкурсной программы Каннского фестиваля.
Семейная драма «Разжимая кулаки» — вторая полнометражная режиссерская работа Киры Коваленко. Ее дебютный фильм «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера был показан на международном кинофестивале в Таллинне 2016 году.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:17Объявлен шорт-лист фестиваля «Любимовка»
15:15В российский прокат выйдет фильм-победитель каннской программы «Особый взгляд»
14:45Практики искусства и гостеприимства обсудят на конференции в Выксе
13:14Аргентинский художник расписал УрГЭУ
11:49К основателю The Insider пришли с обыском
10:53Госфильмофонд представит ретроспективу Петра Мамонова
27 июля 2021
16:35Выставка «Мифы антропоцена» пройдет в Нижнем Новгороде
14:26В петербургской галерее откроется хостел
13:13В Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль медиаискусстваВсе новости
Пародия 1970-х на «Чего же ты хочешь?»27 июля 20211822
Немного о сновидческом социально-художественном проектировании26 июля 20212170
Четыре часа «Ариоданта» Генделя пролетят незаметно26 июля 20212261
Константин Фазольт беседует с Григорием Аросевым26 июля 20213118
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20215111
Александр Пасюгин — о мистическом триллере «Время»23 июля 20215028
Михаил Маяцкий о том, что может случиться с Россией через тридцать лет — или хотелось бы, чтобы случилось. Текст из новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы»23 июля 20215734
Фильм ученицы Марины Разбежкиной о своей бабушке и о памяти сердца23 июля 20214032
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 20214030
Опыт музыкального анализа романа Анастасии Курляндской «Убить Ленина»22 июля 20214322
Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов»22 июля 20214219
Снежана Кръстева открывает выставку финалистов конкурса Nova Art «Новая кожа»21 июля 20214135