К основателю The Insider пришли с обыском

Сегодня, 28 июля, полиция пришла с обыском к основателю и главному редактору расследовательского интернет-издания The Insider* Роману Доброхотову.

Об этом журналист написал в твиттере в 7:29 мск. Его жена обратилась за помощью в «ОВД-Инфо». Вскоре обыск начался у родителей Романа Доброхотова, передает телеграм-канал Baza.

В редакции The Insider связывают обыски с расследованием уголовного дела о клевете, которые было возбужденео в отношении Романа Доброхотова в конце апреля по заявлению нидерландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. По данным расследования The Insider, Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing 777 в Донецкой области.

Информацию о возбуждении уголовного дела о клевете подтвердила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич, представляющая интересы нидерландского журналиста. Она также заявила, что Роман Доброхотов «публиковал недостоверную информацию у себя в соцсетях».

*23 июля 2021 года издание The Insider было внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







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