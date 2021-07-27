К основателю The Insider пришли с обыском

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Сегодня, 28 июля, полиция пришла с обыском к основателю и главному редактору расследовательского интернет-издания The Insider* Роману Доброхотову.
Об этом журналист написал в твиттере в 7:29 мск. Его жена обратилась за помощью в «ОВД-Инфо». Вскоре обыск начался у родителей Романа Доброхотова, передает телеграм-канал Baza.
В редакции The Insider связывают обыски с расследованием уголовного дела о клевете, которые было возбужденео в отношении Романа Доброхотова в конце апреля по заявлению нидерландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. По данным расследования The Insider, Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing 777 в Донецкой области.
Информацию о возбуждении уголовного дела о клевете подтвердила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич, представляющая интересы нидерландского журналиста. Она также заявила, что Роман Доброхотов «публиковал недостоверную информацию у себя в соцсетях».
*23 июля 2021 года издание The Insider было внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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