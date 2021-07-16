Объявлена полная программа «Архстояния»

Сергей Кузнецов. Русское идеальное (эскиз) © Предоставлено пресс-службой фестиваля «Архстояние»

С 23 по 25 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области пройдет XVI Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема фестиваля – «Личное».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит проект «Русское идеальное», художник Владимир Наседкин при поддержке Музея AZ — «Пьяный забор».

В этом году на «Архстоянии» появится работа победителей открытого конкурса — Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Главной задачей было создать инклюзивное произведение искусства, доступное каждому посетителю парка. Жюри выбрало их проект «Непроходимая чаща» среди 250 заявок со всего мира.

Впервые «Архстояние» готовит большую музыкальную программу, собранную согласно духу места. В парке на четырех разных сценах, вписанных в ландшафт, выступят Mujuice, Синекдоха Монток, Kymatic, Миша Мищенко и другие исполнители.

В параллельной программе фестиваля перформанс «Рисуем лично», организованный совместно с Музеем AZ: портреты посетителей в разных техниках нарисуют Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов. Также организаторы готовят десять персональных капелл, наполненных личными переживаниями авторов — пяти молодых художников, включая Яна Гинзбурга и Таисию Короткову, и пяти лучших московских архитектурных бюро, от Nowadays до Katarsis.

Кроме того, для всех посетителей пройдет аудио-променад по арт-парку и будет работать лекторий.

Подробнее о программе «Архстояния» можно узнать на сайте фестиваля.







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