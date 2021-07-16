Умер Вадим Гаевский

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Сегодня, 16 июля, в Москве в возрасте 92 лет умер выдающийся русский театровед, литератор, историк культуры Вадим Гаевский, сформировавший художественное сознание целого поколения отечественных интеллектуалов.
Об этом сообщила театровед Мария Малкина.
Вадим Моисеевич Гаевский родился в 1928 году в Москве, окончил театроведческий факультет ГИТИСа (1951), в 1959–1966 годах работал научным сотрудником Института истории искусств, в 1970–1972 годах — научным сотрудником Института философии АН СССР.
С 1990 по 1998 год входил в редколлегию театрального журнала «Московский наблюдатель». С 1992 года заведовал кафедрой истории театра и кино историко-филологического факультета РГГУ, с 1993 года был заведующим кафедрой театроведения РГГУ.
Публиковался с 1954 года. Предпочитал литературно-критический жанр эссе и свободно ассоциативную манеру изложения, соотнося искусство своих героев с явлениями мировой культуры.
Автор исследований и статей о балетмейстерах XIX и XX веков Жюле Перро, Мариусе Петипа, Джорже Баланчине и Морисе Бежаре, а также работ о знаменитых танцовщиках, таких как Ольга Спесивцева, Галина Уланова, Марина Семенова. Среди книг Вадима Гаевского «Дивертисмент. Судьбы классического балета» (1981), «Флейта Гамлета» (1990), «Дом Петипа» (2000), «Разговоры о русском балете» (совместно с Павлом Гершензоном, 2010).
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997), лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства (2019).
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