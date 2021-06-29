У журналистов «Проекта» проходят обыски

Сегодня, 29 июня, полиция пришла с обысками к главному редактору независимого издания «Проект» Роману Баданину и к корреспонденту «Проекта» Марии Жолобовой.

Сообщение об этом около 8:00 мск появилось в фейсбуке издания.

«Сегодня в "Проекте" должно выйти расследование Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева, мы анонсировали его накануне. Жолобова также — автор многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова», — говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что возле дома Марии Жолобовой задержали заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина, в квартире его родителей проводится обыск.

Как рассказала телеканалу «Дождь» адвокат Анна Богатырева, Роман Баданин находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено в 2017 году после выхода расследования о бизнесмене Илье Трабере. Баданин, занимавший в то время должность главреда «Дождя», был одним из авторов этого расследования.

P.S. Роман Баданин и Мария Жолобова допрошены по делу о клевете как свидетели, передает Центр защиты прав СМИ со ссылкой на адвоката Анну Богатыреву.







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