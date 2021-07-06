Фильм «Петровы в гриппе» будет эксклюзивно доступен в Okko

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Новый фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» после кинотеатрального проката будет эксклюзивно доступен пользователям мультимедийного сервиса Okko.
Фильм «Петровы в гриппе» отобран в основную конкурсную программу 74-го Международного Каннского кинофестиваля.
Как сообщает пресс-служба Okko, пользователям сервиса доступна специальная коллекция, в которой собраны лучшие фильмы-участники Каннского фестиваля.
В центре сюжета фантастической драмы Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — самая обычная семья Петровых: папа-автослесарь, мама-библиотекарь и сын-школьник, которые заболевают гриппом. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается и жизнь семьи наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.
На экраны российских кинотеатров фильм «Петровы в гриппе» выйдет 9 сентября. По окончании проката он будет эксклюзивно доступен онлайн в мультимедийном сервисе Okko. Дата появления картины на сервисе будет объявлена дополнительно.
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