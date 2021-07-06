Фильм «Петровы в гриппе» будет эксклюзивно доступен в Okko

Новый фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» после кинотеатрального проката будет эксклюзивно доступен пользователям мультимедийного сервиса Okko.

Фильм «Петровы в гриппе» отобран в основную конкурсную программу 74-го Международного Каннского кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба Okko, пользователям сервиса доступна специальная коллекция, в которой собраны лучшие фильмы-участники Каннского фестиваля.

В центре сюжета фантастической драмы Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — самая обычная семья Петровых: папа-автослесарь, мама-библиотекарь и сын-школьник, которые заболевают гриппом. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается и жизнь семьи наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

«Петровы в гриппе» (Россия, Франция, Швейцария, Германия, 2021)

Режиссер: Кирилл Серебренников

Авторы сценария: Кирилл Серебренников, Алексей Сальников

Оператор: Владислав Опельянц

Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря

В ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев, Варвара Шмыкова



На экраны российских кинотеатров фильм «Петровы в гриппе» выйдет 9 сентября. По окончании проката он будет эксклюзивно доступен онлайн в мультимедийном сервисе Okko. Дата появления картины на сервисе будет объявлена дополнительно.







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