Объявлены номинанты премии Zverev Art Prize

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Экспертный совет международной премии Zverev Art Prize из более двух тысяч заявок, поступивших на конкурс, отобрал 50 номинантов.
Шорт-лист Zverev Art Prize опубликован на сайте премии. В него вошли Владимир Абих, Меле Агент, Марина Алексеева, Анна Андржиевская, Елена Аносова, Елена Артеменко, Владимир Архипов, Анна Афонина, Антонина Баевер, Диана Воуба, Иван Гайдель, Эльдар Ганеев, Валерий Гриковский, Александр Гронский, Александр Дашевский, Иван Зубарев, Дмитрий Каварга, Анна Казьмина, Илья Колесников, Ирина Корина, Ольга Кройтор, Алексей Круткин, Влад Кульков, Александр Кутовой, Лера Лернер, Данила Липатов, Илья Мартынов, Александр Морозов, Семен Мотолянец, Евгений Музалевский, Катерина Муравьева, Екатерина Муромцева, Маяна Насыбуллова, Иван Новиков, Марго Овчаренко, Тим Парщиков, Вова Перкин, Елизавета Плавинская, Владимир Потапов, Сергей Проворов, Сергей Прокофьев, Федор Савинцев, Марго Трушина, Илья Туморин, Алла Урбан, Антонина Фатхуллина / Вадим Михайлов, Егор Федоричев, Федор Хиросигэ, Инна Эхос и Ираида Юсупова.
Работы всех художников будут представлены в сентябре на выставке номинантов премии Zverev Art Prize, большинство работ будут созданы специально для нее.
Победители будут определены в результате очного голосования членов жюри, которое состоится за два часа до начала церемонии награждения.
Каждый из трех победителей получит денежные призы:
Премия Zverev Art Prize учреждена к 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986) создателями Музея AZ — генеральным директором Наталией Опалевой и арт-директором Полиной Лобачевской. Конкурс проводится для поддержки и популяризации современного искусства самого широкого спектра — от живописи и стрит-арта до арт-объектов и новых медиа.
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