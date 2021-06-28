Названы победители фестиваля «Докер»

Кадр из фильма «Ее мамы» © Doker

27 июня завершился международный фестиваль документального кино «Докер». По итогам фестиваля Гран-при за лучший полнометражный фильм присужден картине «Ее мамы» режиссеров Азии Дер и Сари Харагоникс (Венгрия).

Об этом сообщает сайт фестиваля «Докер».

Также фильм «Ее мамы» получил приз за лучший монтаж (Флора Эрделий). Обладателем приза за лучшую режиссуру стал Йиндржих Андрш (Чехия), автор фильма «Новая смена». В номинации «Лучший оператор» награжден Нини Бланко за работу над фильмом «Грязные птахи» Карлоса Альфонсо Корраля (США-Мексика).

Особого упоминания жюри удостоен фильм Владимира Головнева «Дальний план», который жюри назвало «остроумным наблюдением за героями и, в более широком смысле, данью уважения кинематографу в целом».

Лучшим фильмом конкурса короткого метра признано «Бегство» Никиты Попкова (Россия), особые упоминания жюри — «Раиса» Дороты Мигас-Мазур (Польша) и «Иллюзион» Лоренцо Кваглиоцци (Италия).

Приз зрителей получил фильм «Война Раи Синициной» Ефима Грабоя (Израиль). Лучшим фильмом конкурса «Let IT Dok!» — «Пойманные в сети» Вита Клусака и Барборы Халуповой (Чехия).

Международный фестиваль документального кино «Докер» проходил с 18 по 27 июня в Москве, Петербурге, Казани, Ярославле и Калининграде.







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