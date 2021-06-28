Названы победители фестиваля «Докер»

Реапроприация символов из духа фантасмагории
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 2021447
27 июня завершился международный фестиваль документального кино «Докер». По итогам фестиваля Гран-при за лучший полнометражный фильм присужден картине «Ее мамы» режиссеров Азии Дер и Сари Харагоникс (Венгрия).
Об этом сообщает сайт фестиваля «Докер».
Также фильм «Ее мамы» получил приз за лучший монтаж (Флора Эрделий). Обладателем приза за лучшую режиссуру стал Йиндржих Андрш (Чехия), автор фильма «Новая смена». В номинации «Лучший оператор» награжден Нини Бланко за работу над фильмом «Грязные птахи» Карлоса Альфонсо Корраля (США-Мексика).
Особого упоминания жюри удостоен фильм Владимира Головнева «Дальний план», который жюри назвало «остроумным наблюдением за героями и, в более широком смысле, данью уважения кинематографу в целом».
Лучшим фильмом конкурса короткого метра признано «Бегство» Никиты Попкова (Россия), особые упоминания жюри — «Раиса» Дороты Мигас-Мазур (Польша) и «Иллюзион» Лоренцо Кваглиоцци (Италия).
Приз зрителей получил фильм «Война Раи Синициной» Ефима Грабоя (Израиль). Лучшим фильмом конкурса «Let IT Dok!» — «Пойманные в сети» Вита Клусака и Барборы Халуповой (Чехия).
Международный фестиваль документального кино «Докер» проходил с 18 по 27 июня в Москве, Петербурге, Казани, Ярославле и Калининграде.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:12Новый номер журнала «Носорог» представят в Москве
15:34В «Царицыно» пройдет Триеннале текстильного искусства и современного гобелена
13:31Фестиваль паблик-арта открылся в Норильске
11:08Названы победители фестиваля «Докер»
25 июня 2021
18:13Показы независимого кино США из коллекции Госфильмофонда пройдут в Парке Горького
17:42«АИГЕЛ» и Tequillajazz выступят на концерте в поддержку «Дикой мяты»
17:05Присуждены почетные «Оскары»
15:56«Песню чудовищного типа» покажут в музее «Гараж»Все новости
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 2021447
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 2021383
Из книги Глеба Морева «Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии»28 июня 2021533
Круглый стол о книжном сериале Евгении Некрасовой «Кожа»28 июня 2021669
«Первая freepop-группа в мире» представляет альбом, а также вспоминает Сергея Курехина и Дмитрия Пригова25 июня 20213434
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 20214344
Александр Чанцев о книге Ольги Балла «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага»24 июня 20213461
«Ничего этого не будет» Романа Михайлова в БДТ23 июня 20213673
Александр Чанцев читает предвирусный дневник Кирилла Кобрина22 июня 20215034
Год спустя после открытия Главного храма Вооруженных сил историк искусства Мария Дятлова проводит его новую ревизию22 июня 20216667
В Перми снова прошел Дягилевский фестиваль Курентзиса22 июня 20216093
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20215674