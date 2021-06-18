Восемь лучших фильмов фестиваля Doker

С 18 по 27 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Калининграде пройдет фестиваль документального кино Doker. О лучших фильмах его программы рассказывает Максим Ершов.

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«Портрет» («Portrayal»)Режиссер Билли Минтц

Потомок эмигрантов из России Роман Лапшин хочет прояснить судьбу пропавших картин умершего деда-художника Владимира Дворкина. Семья молодого человека разбросана по всему миру: сам он живет в Канаде и прекрасно владеет английским, мама тоже на североамериканском континенте, но говорит со страшным акцентом, а бабушка живет в Израиле и так и не выучила иврит. Родственники в ужасе от затеи Романа и боятся, что он накличет беду. Полвека назад, когда дедушка только переехал в Израиль, он подхалтуривал тем, что писал для влиятельного художника Оза Альмога портреты — около тысячи. Но Альмог не признает соавторства Дворкина.

Повествование в фильме канадца Билли Минтца ведется параллельно с двух точек зрения: Роман, пытающийся обрести эмоциональную связь с умершим родственником, и беспристрастный Оз, рассуждающий о своем творчестве как о конвейере, как о продолжении многовековой традиции бригадного изготовления полотен, когда на одного известного художника могут работать десятки помощников. И их труд не виден.

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