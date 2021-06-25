«АИГЕЛ» и Tequillajazz выступят на концерте в поддержку «Дикой мяты»

© «Дикая мята»

27 июня в 19:00 мск на live.mts.ru начнется прямая трансляция концерта в поддержку отмененного фестиваля «Дикая мята». В концерте примут участие группы «АИГЕЛ», Tequillajazz и другие известные музыканты.

Также на концерте выступят «Кирпичи», «2ва самолета», «Аффинаж», Idiot и Junkyard Storytellaz.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» должен был пройти в Тульской области 18–20 июня, но в связи с карантинными мерами, введенными из-за пандемии, был отменен за семь часов до открытия. Убытки организаторов фестиваля составили 96 млн рублей.

The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-Кис», «Папин Олимпос», Wildways, «Нуки», «Операция Пластилин», Владимир Фонарев (Фонарь), «Радар», Александр Нуждин, «Карелия», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweed PAD и новый проект Сергея Шнурова «Зоя» заявили о своей поддержке отмененного фестиваля «Дикая мята» и предложили выступить за гонорар 1 рубль.

Помимо музыкантов фестиваль поддержали крупнейшие российские СМИ, бизнес-партнеры «Дикой мяты» и правительство Тульской области, которое приняло на себя существенную часть понесенных фестивалем убытков.

Банк «Тинькофф» создал для «Дикой мяты» официальную платформу для сбора средств.







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