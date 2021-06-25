Super Collection Orchestra. «Прозрачно»
«Первая freepop-группа в мире» представляет альбом, а также вспоминает Сергея Курехина и Дмитрия Пригова25 июня 20211251
27 июня в 19:00 мск на live.mts.ru начнется прямая трансляция концерта в поддержку отмененного фестиваля «Дикая мята». В концерте примут участие группы «АИГЕЛ», Tequillajazz и другие известные музыканты.
Также на концерте выступят «Кирпичи», «2ва самолета», «Аффинаж», Idiot и Junkyard Storytellaz.
Музыкальный фестиваль «Дикая мята» должен был пройти в Тульской области 18–20 июня, но в связи с карантинными мерами, введенными из-за пандемии, был отменен за семь часов до открытия. Убытки организаторов фестиваля составили 96 млн рублей.
The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-Кис», «Папин Олимпос», Wildways, «Нуки», «Операция Пластилин», Владимир Фонарев (Фонарь), «Радар», Александр Нуждин, «Карелия», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweed PAD и новый проект Сергея Шнурова «Зоя» заявили о своей поддержке отмененного фестиваля «Дикая мята» и предложили выступить за гонорар 1 рубль.
Помимо музыкантов фестиваль поддержали крупнейшие российские СМИ, бизнес-партнеры «Дикой мяты» и правительство Тульской области, которое приняло на себя существенную часть понесенных фестивалем убытков.
Банк «Тинькофф» создал для «Дикой мяты» официальную платформу для сбора средств.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:13Показы независимого кино США из коллекции Госфильмофонда пройдут в Парке Горького
17:42«АИГЕЛ» и Tequillajazz выступят на концерте в поддержку «Дикой мяты»
17:05Присуждены почетные «Оскары»
15:56«Песню чудовищного типа» покажут в музее «Гараж»
14:10Галерея «Здесь на Таганке» представит выставку памяти Владислава Мамышева-Монро
13:41ИРЛИ РАН проведет в Петербурге конференцию и фестиваль, посвященные творчеству Набокова
12:39В Петербурге открывается выставка «Энди Уорхол и русское искусство»
24 июня 2021
19:26Музыканты поддержали «Дикую мяту»
18:30Объявлена публичная программа к выставке «Уют и Разум»Все новости
«Первая freepop-группа в мире» представляет альбом, а также вспоминает Сергея Курехина и Дмитрия Пригова25 июня 20211251
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 20212143
Александр Чанцев о книге Ольги Балла «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага»24 июня 20211712
«Ничего этого не будет» Романа Михайлова в БДТ23 июня 20212251
Александр Чанцев читает предвирусный дневник Кирилла Кобрина22 июня 20213146
Год спустя после открытия Главного храма Вооруженных сил историк искусства Мария Дятлова проводит его новую ревизию22 июня 20214467
В Перми снова прошел Дягилевский фестиваль Курентзиса22 июня 20214543
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20213951
Мастерская Райкина как новый агент на поле взаимодействия искусств21 июня 20213290
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 20215307
Деревенские синефилы, футболистки из Карачаево-Черкесии, бродяги из Эль-Пасо и перековка шахтера18 июня 20215755
Премьера «потерянного» арт-рок-альбома нижегородской группы, записанного в середине 1990-х18 июня 20215133