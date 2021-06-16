Объявлены финалисты «Большой книги»

Сегодня, 16 июня, на литературном обеде в Москве эксперты национальной литературной премии «Большая книга» назвали произведения, включенные в короткий список 16-го сезона.

Список опубликован на сайте премии. В него вошли 13 книг:

Марина Степнова — «Сад»

Владимир Паперный — «Архив Шульца»

Виктор Ремизов — «Вечная мерзлота»

Михаил Гиголашвили — «Кока»

Оксана Васякина — «Рана»

Юрий Буйда — «Сады Виверны»

Евгений Водолазкин — «Оправдание Острова»

Дмитрий Бавильский — «Желание быть городом»

Майя Кучерская — «Лесков. Прозеванный гений»

Леонид Юзефович — «Филлэлин»

Андрей Дмитриев — «Этот берег»

Алексей Поляринов — «Риф»

Наринэ Абгарян — «Симон»



«Масса всего поступила на премию, поток был плотным, я такого не припомню. <...> Мы выбрали короткий список», — цитирует ТАСС председателя совета экспертов премии «Большая книга» Михаила Бутова.

Сразу же после объявления финалистов приступает к работе жюри премии — Литературная академия, в состав которой ежегодно входит более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

Кроме того, на рекомендательном сервисе LiveLib начнется народное голосование: в течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение. Желающие принять участие в отборе победителей, смогут прочесть и послушать их на сайте и в приложениях «ЛитРес».

Лауреаты премии будут объявлены до конца года.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

Обладатель первой премии получает денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.

В прошлом году премия была присуждена Александру Иличевскому за роман «Чертеж Ньютона», Тимуру Кибирову за роман «Генерал и его семья» и Шамилю Идиатуллину за роман «Бывшая Ленина».







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