Мариам Резаи, «4 Позиции Бруно» и elektro guzzi выступят на фестивалях Fields

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Организаторы фестивалей изобретательной музыки Fields, которые пройдут этим летом в Москве и Петербурге, объявили вторую волну артистов. Среди них британская саунд-художница Мариам Резаи, уральская электронная группа «4 Позиции Бруно» и австрийское трио elektro guzzi.
Фестиваль Fields 2021 будет проходить 4–8 августа в клубе Mutabor, Новой Третьяковковке, Garage Screen и других московских площадках. К артистам первой волны, таким как Ross From Friends (Великобритания), Уильям Басински (США) и Kate NV, присоединились Мариам Резаи (Великобритания), r.roo (Украина), Ishome, «тьма ищет свет», Kedr Livanskiy, Atariame, Iguana Moonlight, Станислав Толкачев, «4 Позиции Бруно», Papa Srapa, NWIII, Bad Zu, «Абстрактор», «Вещь» и другие музыканты.
Помимо новых артистов фестиваль Fields 2021 начал объявлять первых участников шоукейс-программы. Независимый рекорд-стор Stellage представит на фестивале свою кураторскую программу, участниками которой станут ветеран шведского авангарда и владелец лейбла iDEAL Йоаким Нордвалл (Швеция) и идеологи бельгийского лейбла Universal Exports Роман Хьеле, Ив Де Мей и Эллон Кайе. Полная программа шоукейсов будет объявлена дополнительно.
Билеты на фестиваль Fields 2021 — здесь.
Во вторую волну участников фестиваля St. Fields (3-4 июля, «Севкабель Порт», Петербург) вошли elektro guzzi (Австрия), Call Super (Великобритания), Егор Забелов (Беларусь), дуэт Игнаца Шика и Оливера Штайдле (Германия). Также среди артистов второй волны 2H Company, Иван Павлов, Александр Гальянов, Bad Zu, «Интурист», «ИльяМазо» и «Бром».
Ранее были объявлены Rhys Chatham & local guitar ensemble (США), Shackleton (Великобритания), Shortparis, Владимир Мартынов & Moa Pillar, Дельфин, Summer of Haze x Chernoburkv и другие.
Билеты на фестиваль St. Fields— здесь.
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