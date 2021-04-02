Объявлены первые участники фестиваля Fields

© Fields

Фестиваль изобретательной музыки Fields, который пройдет с 4 по 8 августа в клубе Mutabor и на других московских площадках, объявил первую волну артистов.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в первой волне представлены цифровой нью-эйдж, символистский пост-рэп, алтайская горловая музыка, крымскотатарское фолк-техно, модулярная поэзия, декадентский эмбиент, романтический лоуфай-хаус и экстатичный рейв-поп.

Среди участников Fields 2021 Ross From Friends (Великобритания), Уильям Басински (США), Sign Libra (Латвия), Poly Chain (Украина) и Mlin Patz (Украина).

Также на фестивале выступят Kate NV, Zavet, «Бром», Moa Pillar, «Эдi», Леонид Котельников, Павел Додонов, X.Y.R., «Бай Терек», Игорь Вдовин и Алла Горбунова, «ПТУ», «Подъем на спуске», Zurkas Tepla, Zarya, Misha Sultan, DYW, Катя Ширшкова и Lunatubique.

Билеты на уже поступили в продажу. В этом году фестиваль будет состоять из двух блоков: основной программы в клубе Mutabor, которая продлится три дня и две ночи, и специальных городских шоукейсов, которые будут распределены между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, «Лебединого озера» и «Атма 360».







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