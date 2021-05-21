Объявлены первые участники петербургского фестиваля St. Fields

© St. Fields

Фестиваль изобретательной музыки St. Fields, который пройдет 3 и 4 июля на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге, объявил первую волну артистов.

Организаторы фестиваля St. Fields обещают жанровую полифонию, бесстрашные эксперименты и новую поп-культуру, внезапные коллаборации и свежие премьеры.

На фестивале выступит культовый американский композитор Рис Чатам, AV-перформанс исполнят дуэт Владимира Мартынова и Moa Pillar, свои новые записи представят Дельфин в образе «Механического пса» и британский электронщик Сэм Шеклтон.

Участниками St. Fields также станут Shortparis, «ПТУ», Ishome, Summer of Haze x Chernoburkv, «СОН», NWIII, «тима ищет свет», ILMU, Katya Yonder, uSSSy, «Поле» и Ансамбль детских музыкальных инструментов.

Билеты на фестиваль St. Fields уже поступили в продажу.

Московский выпуск фестиваля изобретательной музыки Fields пройдет 4–8 августа. В этом году фестиваль состоит из двух блоков: основной программы в клубе Mutabor и специальных городских шоукейсов, которые будут распределены между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, «Лебединого озера» и «Атма 360». В первой волне артистов Ross From Friends, Уильям Басински, Kate NV, Zavet, «Бром», Sign Libra, Moa Pillar и Ушко, Эдi, Poly Chain, Павел Додонов, X.Y.R., Бай Терек, Mlin Patz, «ПТУ», Zurkas Tepla, Zarya, Misha Sultan и другие.







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