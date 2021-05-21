Объявлены первые участники петербургского фестиваля St. Fields

Общество «Страха»
Как живет в изгнании главная театральная труппа Беларуси21 мая 2021983
Фестиваль изобретательной музыки St. Fields, который пройдет 3 и 4 июля на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге, объявил первую волну артистов.
Организаторы фестиваля St. Fields обещают жанровую полифонию, бесстрашные эксперименты и новую поп-культуру, внезапные коллаборации и свежие премьеры.
На фестивале выступит культовый американский композитор Рис Чатам, AV-перформанс исполнят дуэт Владимира Мартынова и Moa Pillar, свои новые записи представят Дельфин в образе «Механического пса» и британский электронщик Сэм Шеклтон.
Участниками St. Fields также станут Shortparis, «ПТУ», Ishome, Summer of Haze x Chernoburkv, «СОН», NWIII, «тима ищет свет», ILMU, Katya Yonder, uSSSy, «Поле» и Ансамбль детских музыкальных инструментов.
Билеты на фестиваль St. Fields уже поступили в продажу.
Московский выпуск фестиваля изобретательной музыки Fields пройдет 4–8 августа. В этом году фестиваль состоит из двух блоков: основной программы в клубе Mutabor и специальных городских шоукейсов, которые будут распределены между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, «Лебединого озера» и «Атма 360». В первой волне артистов Ross From Friends, Уильям Басински, Kate NV, Zavet, «Бром», Sign Libra, Moa Pillar и Ушко, Эдi, Poly Chain, Павел Додонов, X.Y.R., Бай Терек, Mlin Patz, «ПТУ», Zurkas Tepla, Zarya, Misha Sultan и другие.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:13Объявлены первые участники петербургского фестиваля St. Fields
17:36Проект «Эвтерпа-21: Музы/ка сегодня» представит современных женщин-композиторов
16:16Выставка Владимира Куприянова пройдет на «Винзаводе»
15:45Лаборатория исследования звука откроется в Петербурге
13:59Юрий Дмитриев получит премию Сахарова, присуждаемую Норвежским Хельсинкским комитетом
13:11Фильмы Роттердамского и Берлинского фестивалей покажут в Москве
12:45Юбилейный фестиваль Stereoleto объявил новую волну артистов
11:57«Мелодия» издала первую отечественную запись «Озарений» Бриттена
20 мая 2021
17:52«Летчикфест-2021» пройдет в августеВсе новости
Как живет в изгнании главная театральная труппа Беларуси21 мая 2021983
Архив «Сине Фантома», выпуск четвертый21 мая 2021846
В Ярославле прошел XIII фестиваль Юрия Башмета21 мая 2021741
Кем признан этот материал?20 мая 20212771
От бурятского постметала и русской этнотроники до арабского рока и удмуртских крежей: гид по фестивалю Awaz в Казани20 мая 20211660
Ретроспектива восьми радикально восстановленных фильмов режиссера в «Гараже»19 мая 20212445
Молодой автор песен и исполнитель из Москвы показывает в своих песнях недостатки и сомнения людей19 мая 20212203
Саунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»18 мая 20214732
Культовая петербургская группа «Колибри» вернулась с альбомом «Счастья нет», чтобы исчезнуть навсегда18 мая 20214327
Рамон и Сильван Цюрхеры о своем фильме «Девушка и паук» (его показывают в «Гараже»)17 мая 20213240
Разговор Егора Сенникова с Юрием Сапрыкиным о пропаганде, аффективном медиамире, в котором мы оказались, и о контрстратегиях сохранения себя17 мая 20215338
Председатель Союза композиторов — об уроках Арама Хачатуряна, советах Марка Захарова, премьере оперы-драмы «Князь Андрей» и своем magnum opus «Секвенция Ультима»17 мая 20215218