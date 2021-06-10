Начинается Дягилевский фестиваль

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Сегодня, 10 июня, симфонией Леонида Десятникова «Зима священная 1949 года» в исполнении оркестра и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Перми откроется Дягилевский фестиваль.
Помимо «Зимы священной» творчество Леонида Десятникова в афише фестиваля будет представлено подборкой его камерных сочинений: 17 июня вокальную лирику и музыку для театра и кино исполнят пианист Алексей Гориболь и солисты musicAeterna.
Среди перформативных проектов фестиваля диптих «Пропавшая дверь. Потерянная комната» бельгийской театральной компании Peeping Tom (18 и 19 июня), кроссдисциплинарный перформанс «Double Helix» хореографа из Нидерландов Нанин Линнинг (11, 12 и 13 июня), российская премьера аудиовизуального перформанса «superposition» команды медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio (16 и 17 июня) и аудиовизуальный перформанс «НИКОЛАЙ ПОПОВ.//_DIFFUSIO.EXTENSIO» композитора Николая Попова и куратора Максима Шостаковича (19 июня).
В концертной программе фестиваля выступления пианистов Антона Батагова с электроакустическим проектом «Оптический обман» (13 июня), Вадима Холоденко с сольной программой авангардной музыки (13 июня) и Йоонаса Ахонена с программой из редко исполняемых сочинений от «Вариаций» Бетховена до воплощенных в музыке приключений человека-паука (11 июня). 12 июня все три пианиста встретятся на концерте-медитации в формате piano-gala.
Две программы представит musicAeterna. Программа концерта-мистерии (15 июня) составлена из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов. На концерте, посвященном Паулю Целану (13 июня), музыканты musicAeterna исполнят камерные сочинения современных композиторов, созданные на стихи поэта.
12 июня на Заводе Шпагина в исполнении хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка.
На закрытии фестиваля 20 июня оркестр musicAeterna исполнит «Масонскую траурную музыку» и две последние симфонии Моцарта, №40 и №41, прозвучавшие этой весной в России и Испании в рамках первого постпандемического тура. Завершит фестиваль традиционная Diaghilev Festival Party.
Участниками образовательной программы Дягилевского фестиваля станут студенты творческих вузов России. Лекции и мастер-классы для начинающих пианистов, симфонических и хоровых дирижеров, хореографов, танцовщиков, музыковедов, продюсеров и композиторов проведут музыканты и музыковеды Алексей Парин, Ирина Сусидко, Павел Луцкер, Антон Батагов, Теодор Курентзис, Антониос Кутрупис, Нанин Линнинг. Кроме того, продолжит свою работу программа Women in Art и пройдет танцевальная лаборатория.
Основной площадкой Фестивального клуба, объединяющего гостей, участников фестиваля и жителей Перми, станет в этом году арт-пространство на территории Завода Шпагина. С 10 по 20 июня там будут организованы трансляции и обсуждения событий основной программы, перформансы, творческие встречи, ретроспективы, презентации книг и специальные события для детей.
В Пермской художественной галерее в дни фестиваля откроется выставка «Столпы русского авангарда». Совместный проект фестиваля, галереи «ГроссАрт» и Пермской художественной галереи представит работы Николая Ватагина, Георгия Литичевского и Вячеслава Колейчука.
Дягилевский фестиваль — 2021 продлится до 20 июня. К открытию фестиваля его дирекция подготовила подробный гид по событиям основной программы.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, а также при благотворительной поддержке ПАО Сбербанк
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