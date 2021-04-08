Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят в России и Испании симфонии Моцарта

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В апреле оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса отправляется в первый посткарантинный гастрольный тур. Музыканты выступят в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Мадриде и Барселоне с программой, в которую вошли две новые интерпретации Сороковой и Сорок первой симфоний Моцарта.
Первые концерты пройдут в Москве и Петербурге: 12 апреля и 13 апреля — в Большом зале Московской консерватории, 16 апреля — в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
18 апреля musicAeterna впервые выступит в Нижнем Новгороде. На концерт, который пройдет в год празднования 800-летия города, будут приглашены студенты нижегородских творческих вузов и училищ и музыканты. Концерт состоится на сцене Нижегородского академического театра драмы.
Завершится тур двумя концертами в Испании. Впервые после длительного локдауна musicAeterna выступит в Европе. Концерты пройдут 21 апреля в Auditorio Nacional de Música в Мадриде и 23 апреля в Palau de la Música Catalana в Барселоне.
В Москве и Петербурге программа будет дополнена «Масонской траурной музыкой» Моцарта. Следуя принципам исторически информированного исполнительства, musicAeterna сыграет все сочинения на жильных струнах и старинных духовых.
Концерты проводятся при поддержке генерального партнера musicAeterna — банка ВТБ
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