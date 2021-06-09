Умер Василий Бородин

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Сегодня, 9 июня, умер поэт Василий Бородин. 3 июля ему бы исполнилось 39 лет.
Об этом сообщила поэтесса Анастасия Зеленова.
Василий Андреевич Бородин родился в Москве в 1982 году, окончил Московский государственный вечерний металлургический институт. Работал редактором, корректором, иллюстратором.
С 2005 года публиковался в журналах «Воздух», «Новый мир», TextOnly, «Волга», «Урал», Reflect, «РЕЦ», «Новый Драгоманъ Петровъ», «Другое полушарие», «Лампа и дымоход», на сайтах «Полутона», «Новая камера хранения», «Сетевая словесность», «Черновик», в альманахе «Белый ворон» и других периодических изданиях.
Автор поэтических сборников «Луч. Парус. Первая книга стихов» (2008), «P.S. Москва» (2011), «Цирк "Ветер"» (2012), «Дождь-письмо» (2013), «Лосиный остров. Стихи 2005—2015 гг.» (2015), «Пес» (2017), «Машенька: Стихи и опера 2013—2018 гг.» (2019), «Клауд найн» (2020).
В 2011 году Василий Бородин вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия». Финалист поэтической премии «Различие» (2013), лауреат премии Андрея Белого (2015), премий «Московский счет» (2016) и «Белла» (2017).
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