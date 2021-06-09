Ректор Таллинского университета попросил дать Александру Федуте выступить на конференции

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Ректор Таллинского университета Тыну Вийк обратился к правительству Беларуси с просьбой дать возможность филологу Александру Федуте, арестованному в Москве и депортированному в Минск, выступить хотя бы в онлайн-формате на международной конференции, которая проходит в Таллине.
Как сообщает «Московский книжный журнал», об этом говорится в письме, которое Тыну Вийк направил послу Белоруссии в Эстонии.
Международная конференция «Письмо и память культуры» будет проходить 11–13 июня в Таллинском университете в рамках XII Лотмановских дней. На 11 июня в программе конференции запланирован доклад Александра Федуты «Письмо, которого не было? О переписке Ф.С. Малевского с сестрами».
Александр Федута специализируется на литературе первой половины XIX века. Отмечается, что в свободном доступе, в частности, находится его книга «Филомат в Империи. Документальная повесть о Франтишке Малевском».
В апреле 2021 года Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве в результате совместной операции ФСБ России и КГБ Беларуси и переданы белорусским властям. В отношении Федуты и Зенковича расследуется дело по статье 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»).
С заявлением в поддержку Александра Федуты выступили более 70 писателей, журналистов, литературоведов и переводчиков из ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово». Они потребовали немедленно освободить Федуту и других политзаключенных, арестованных в Беларуси в 2020–2021 годах.
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