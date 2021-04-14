Писатели и журналисты выступили с заявлением в поддержку Александра Федуты

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Более 70 писателей, журналистов, литературоведов, переводчиков и других членов ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» подписали заявление в поддержку политолога, филолога, театрального критика и историка культуры Александра Федуты, задержанного в Москве белорусским КГБ.

COLTA.RU приводит заявление полностью:





Заявление членов ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово»

Пропавший в Москве несколько дней назад политолог, филолог, театральный критик и историк культуры Александр Федута задержан белорусским КГБ. Задержан в Москве — и это налагает на нас особую ответственность.

Мы знаем Александра Федуту как автора многочисленных книг, статей и публикаций на важнейшую тему — взаимодействия культур Беларуси, Польши, Литвы и России. Подготовленный им сборник воспоминаний поляков, живших и служивших в XIX веке в Петербурге, работа о польских ссыльных на Урале, исследования о польских студентах в российских университетах, об образе читателя в литературе пушкинской эпохи — всё это является значимым вкладом в науку. Он — один из немногих авторов, пишущих систематически о современной белорусской поэзии и современном белорусском театре. Его мемуарная книга о детстве в Гродно позволяет говорить о нем не только как об ученом и критике, но и как о писателе. Созданное им издательство «Лимариус» опубликовало ряд значительных работ по филологии и интеллектуальной истории и осуществляет комментированные републикации классических произведений белорусских и русских писателей, исследователей и мемуаристов.

Но мы также знаем Александра Федуту как последовательного критика авторитарного режима Александра Лукашенко, не скрывавшего своей позиции и после августовских выборов 2020 года: «Власть меняется на выборах. Судя по тому, что Александр Лукашенко эти выборы не выиграл, и это признает абсолютное большинство белорусских граждан, он не является президентом, а узурпатором».

Объявив об аресте Федуты, белорусские силовики не сообщили ни о предъявленных ему обвинениях, ни об обстоятельствах его задержания, они лишь сослались на ст. 180 УПК Республики Беларусь — «Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Мы полагаем, что задержание Александра Федуты имеет сугубо политический характер, является актом произвола, очередной попыткой белорусских властей вести «дискуссию» со своими оппонентами силовыми методами.

У Александра Федуты — давние проблемы со здоровьем: он страдает диабетом и заболеваниями сердца. Белорусские власти уже арестовывали его в 2010 году – тогда он провел несколько месяцев в камере-одиночке, и это пребывание стало для него тяжелым испытанием. Новый срок может представлять серьезную опасность для его жизни.

Особую тревогу вызывает то, что в Беларуси разворачивается новая волна политических репрессий. 12 апреля задержан лидер Белорусского народного фронта Григорий Костусев. Вчера стало известно о задержании в Москве белорусского адвоката Юрия Зенковича. Сейчас он находится в в Минске, в СИЗО КГБ.

Мы настаиваем на немедленном освобождении Александра Федуты и всех политических заключенных, арестованных в 2020–2021 годах. Выражаем поддержку всем, кто участвует в ненасильственных политических протестах в Беларуси и верим в неизбежную победу демократии в этой географически близкой, исторически родной, человечески дорогой для нас стране.



Александр Архангельский, писатель

Дмитрий Бавильский, писатель

Елена Баевская, переводчик

Екатерина Барабаш, журналист

Нуне Барсегян, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Марина Бородицкая, писатель

Алла Боссарт, писатель

Марина Бувайло, писатель

Ольга Бухина, переводчик

Ольга Варшавер, переводчик

Дмитрий Веденяпин, поэт

Алина Витухновская, поэт

Марина Вишневецкая, писатель

Татьяна Вольтская, поэт, журналист

Лилия Газизова, поэт

Мария Галина, писатель, переводчик

Алла Гербер, писатель

Кристина Горелик, журналист

Варвара Горностаева, издатель

Марк Гринберг, переводчик

Наталья Громова, писатель

Юлий Гуголев, поэт

Наталия Демина, научный журналист

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры

Игорь Зотов, писатель

Наталья Иванова, писатель

Игорь Иртеньев, писатель

Геннадий Калашников, поэт

Дмитрий Карельский, переводчик

Нина Катерли, писатель

Наталья Ключарева, писатель

Геннадий Красухин, литературовед

Григорий Кружков, переводчик

Майя Кучерская, писатель

Сергей Кузнецов, писатель

Илья Кукулин, литературовед, историк литературы

Олег Лекманов, филолог

Александр Ливергант, переводчик

Мария Людковская, переводчик

Наталья Мавлевич, переводчик

Мария Майофис, литературовед, историк литературы

Виктор Матизен, кинокритик, преподаватель математики

Владимир Мощенко, писатель

Леонид Никитинский, журналист

Лев Оборин, поэт, журналист

Максим Осипов, писатель

Сергей Пархоменко, журналист

Дмитрий Петров, писатель, журналист

Андрей Плахов, киновед

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Мария Рыбакова, писатель

Рев Рубинштейн, поэт, писатель

Ольга Седакова, поэт

Вячеслав Середа, переводчик

Алексей Слаповский, писатель

Наталия Соколовская, писатель

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Ирина Стаф, переводчик

Дмитрий Стахов, писатель

Любовь Сумм, переводчик

Ирина Сурат, филолог

Лев Тимофеев, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Елена Фанайлова, поэт

Игорь Харичев, писатель

Наталья Чепик, писатель, сценарист

Виктор Шендерович, писатель

Аркадий Штыпель, поэт, переводчик

Татьяна Щербина, писатель

Сергей Яковлев, писатель



К заявлению присоединились:

Михаил Айзенберг, поэт

Роман Лейбов, филолог

Наталья Тумашкова, психолог

Александр Ярин, литератор







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