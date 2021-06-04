«Паркет» Александра Миндадзе выходит на Okko

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С 17 июня на сайте онлайн-кинотеатра Okko будет доступен для просмотра по подписке новый фильм Александра Миндадзе «Паркет».

Об этом сообщает пресс-служба Okko.

Премьера абсурдистской мелодрамы Александра Миндадзе состоялась в 27 апреля на 43-м Московском международном кинофестивале. В прокат фильм вышел 13 мая.

«Паркет» (Великобритания-Польша-Россия, 2020)



Режиссер: Александр Миндадзе

Автор сценария: Александр Миндадзе

Оператор: Олег Муту

В ролях: Агата Кулеша, Анджей Хыра, Евгения Додина, Владимир Мишуков, Таави Ээльмаа, Василий Михайлов, Марина Маныч, Александр Исаков



Синопсис: В фешенебельном отеле встречается некогда виртуозное трио исполнителей танго: знаменитый танцор, его бывшие жена и любовница. Они готовятся к финальному выступлению своей жизни: репетируют, выясняют отношения, сходятся в словесных поединках. На обломках былых отношений они пытаются сопротивляться времени и возродить пыл любовных страстей.

Со 2 июня в Ultra HD 4K на Okko доступна драма Флориана Зеллера «Отец» (The Father), получившая в этом году шесть номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшая актриса второго плана» (Оливия Колман), и победившая в двух: «Лучший актер» (Энтони Хопкинс) и «Лучший адаптированный сценарий»(Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон).

Также среди июньских новинок Okko боевик Ильи Найшуллера «Никто» (Nobody) с Бобом Оданкерком, Алексеем Серебряковым, Конни Нильсен и Кристофером Ллойдом в главных ролях, новый сезон сериала «Содержанки» и специальный эпизод культового сериала «Друзья» — «Друзья: Воссоединение» (Friends Reunion Special).

Подробнее узнать о программе показов онлайн-кинотеатра Okko можно на его сайте.





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