Назван лауреат Международного Букера

Сегодня, 2 июня, на виртуальной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри объявлен лауреат Международной Букеровской премии. Премия присуждена французскому писателю Давиду Диопу за роман «Родственная душа» (Frère d’âme / At Night All Blood is Black).

Церемония транслировалась на YouTube-канале премии.

Как сообщает сайт Букера, Давид Диоп стал первым автором из Франции, получившим премию.

В своем романе он рассказывает о временах Первой мировой войны и колониального господства, отмечает ТАСС. Повествование сконцентрировано на сенегальском солдате, который, как и многие выходцы из бывших африканских колоний Франции, сражается в рядах французов.

В шорт-лист в этом году также входили книги «Опасности курения в постели» (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес (Аргентина), «Памяти памяти» Марии Степановой (Россия), «Когда мы перестаем понимать мир» (When We Cease to Understand the World) Бенхамина Лабатута (Испания), «Сотрудники» (The Employees) Ольги Равн (Дания), «Война бедных» (The War of the Poor) Эрика Вюйяра (Франция).

Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно.

При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Лауреат получает 50 тысяч фунтов, финалисты — по 2500 фунтов.







