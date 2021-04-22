Объявлен шорт-лист Международного Букера

22 апреля в Лондоне жюри Международной Букеровской премии назвало шесть книг «короткого списка» 2021 года. Впервые в истории премии в числе финалистов оказалось произведение российского автора – роман «Памяти памяти» Марии Степановой.

Как сообщает сайт премии, в шорт-лист также вошли книги «Ночью вся кровь черна» (At Night All Blood is Black) Давида Диопа (Франция), «Опасности курения в постели» (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес (Аргентина), «Когда мы перестаем понимать мир» (When We Cease to Understand the World) Бенхамина Лабатута (Испания), «Сотрудники» (The Employees) Ольги Равн (Дания), «Война бедных» (The War of the Poor) Эрика Вюйяра (Франция).

Объясняя выбор книги Марии Степановой, председатель жюри, британская писательница и историк культуры Люси Хьюз-Холлетт назвала «Памяти памяти» трогательным, наполненным горем и жизненной силой произведением, которое балансирует на грани «истории, мемуаров, эссе и художественной литературы», передает ТАСС.

Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Лауреат получает 50 тысяч фунтов, финалисты — по 2500 фунтов.

В этом году на соискание Международного Букера были выдвинуты 125 книг, 13 из них жюри отобрало в лонг-лист премии.

Лауреат премии будет объявлен 2 июня на виртуальной церемонии, которая будет транслироваться из Ковентри.







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