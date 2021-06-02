«Мемориал» представит выставку об «остарбайтерах»

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7 июня в Международном Мемориале* в Москве откроется выставка «Отнятая память» – проект, посвященный гражданам СССР, которые были угнаны в Германию в годы Второй мировой войны, и поиску их потомков.
Официальное открытие начнется в 19:00 и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.
В годы Второй мировой войны из оккупированных территорий Советского Союза на принудительные работы в Третий рейх были угнаны от 3 до 5 миллионов советских граждан. В нацистской Германии они получили клеймо «остарбайтеров» в силу своего неарийского — славянского — происхождения, и отправлялись на самые тяжелые работы в промышленности и сельских хозяйствах рейха. За нарушение многочисленных абсурдных правил, за попытки побега из трудовых лагерей, «остарбайтеров» отправляли в концентрационные лагеря. При регистрации в концлагерях у них отнимали все личные вещи — памятные фотографии, редкие драгоценности, предметы обихода.
Спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны отнятые личные вещи были переданы из музеев концлагерей в Архивы Арользена. С 2016 года Архивы Арользена начали кампанию по возвращению вещей их законным наследникам.
«Отнятая память» — это истории десяти «остарбайтеров» и узников концлагерей из Советского Союза и кампания по поиску их потомков. Главная цель выставки — найти наследников и вернуть им личные вещи их родных. Выставка представляет собой плакаты с именами выходцев из Советского Союза, всей известной о них информацией (весьма скудной) и изображениями их личных вещей. Дополняют экспозицию два документальных мультфильма о том, что испытали сами свидетели и их семьи после возвращения меморабилий.
«Отнятая память» демонстрируется в России впервые. Выставка создана Архивами Арользена в 2016 году и уже успела побывать в Германии, Франции, Польше и других странах Европы. В ходе европейской кампании удалось найти более 500 владельцев вещей. В преддверии 22 июня, 80-летней годовщины вторжения вермахта в Советский Союз, выставкой «Отнятая память» Международный Мемориал вновь обращает внимание на судьбы мирного населения, пострадавшего от нацизма.
В рамках российской выставки организаторы ищут родственников восьми «остарбайтеров» и узников концлагерей:
Международный Мемориал и Архивы Арользена будут признательны за любую информационную поддержку, в особенности за публикацию имен разыскиваемых. Более подробную информацию можно получить у куратора выставки Эвелины Руденко (rudenko@memo.ru, +7 985 043 8426).
Выставка «Отнятая память» в Международном Мемориале продлится до 15 августа.
Выставка проводится при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля и Европейского союза
*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»
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