 
14:15 1 июня 2021Новости
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Выбраны первые резиденты Дома творчества Переделкино

News_detailed_picture© Дом творчества Переделкино

Дом творчества Переделкино начинает работать как постоянно действующая резиденция. Сегодня, 1 июня, стали известны победители конкурса на участие в трех типах творческих резиденций: индивидуальной, исследовательской и переводческой мастерской.

На конкурс, объявленный в апреле, было подано более ста заявок, список резидентов составила рабочая группа из шести экспертов — редакторов, переводчиков, критиков, литераторов, в том числе из Переделкина.

«Сегодня мы объявляем имена первых резидентов Дома творчества Переделкино. Направления, которые мы обозначали при запуске приема заявок — перевод, исследования, индивидуальная работа — будут ключевыми для Переделкина в этом году. Один из самых важных принципов резиденций Дома творчества — вдумчивая профессиональная работа экспертов с заявками и их подробное обсуждение для точного выбора резидентов. Состав рабочей группы будет меняться каждый сезон», — прокомментировала креативный директор Дома творчества Переделкино Юля Вронская.

Программа резиденций откроется 7 июня, каждый месяц жить и работать в Доме творчества смогут 25 исследователей, литераторов, переводчиков, художников, музыкантов.

В переводческой мастерской «Поэзия на английском языке» под руководством Артема Серебренникова примут участие переводчики из Москвы и российских регионов:

  • Юрий Брызгалов (Челябинск)
  • Георгий Велигорский (Москва)
  • Татьяна Гуревич (Москва)
  • Ярослав Старцев (Екатеринбург)
  • Елена Фельдман (Смоленск)
  • Дарья Хрипунова (Москва)
  • Антон Черный (Ростов-на-Дону)


Участниками исследовательской резиденции станут:

  • Сергей Беляков, писатель, историк (Екатеринбург)
  • Екатерина Гресь, философ, писатель и Алена Дятко, философ, популяризатор науки (Москва)
  • Татьяна Шеметова, доктор филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы МГУ (Москва)


Темы исследований, с которыми они приедут в Переделкино: судьбы и отношения братьев Катаевых: Валентина Катаева и Евгения Петрова; мифологемы-образы и мифологемы-акции, составляющие концепцию «переделкинского мифа»; генезис идей, повлиявших на советскую интеллигенцию.


Для участия в индивидуальных резиденциях отобраны:

  • Павел Антипов, журналист, редактор
  • Светлана Арестова, переводчик художественной литературы
  • Екатерина Вагнер, драматург, журналист, редактор, переводчик
  • Михаил Визель, редактор, переводчик
  • Рустам Габбасов, издатель, автор, графический дизайнер
  • Василий Зоркий, музыкант, сценарист, продюсер
  • Никон Ковалев, переводчик
  • Лев Ларионов, переводчик
  • Карина Лукьянова, поэт, куратор
  • Анна Пестерева, редактор, тв-обозреватель
  • Валентина Филиппенко, продюсер, pr-специалист
  • Александр Черноусов, сценарист, режиссер театра и кино
  • Александра Цибуля, искусствовед, филолог


Конкурс на участие в резиденциях продолжается. Подать заявку могут писатели, поэты, драматурги, сценаристы, авторы документальной литературы, переводчики. Также Дом творчества рассматривает заявки от представителей других творческих профессий: художников, музыкантов, музейных кураторов, авторов digital-проектов.

Сроки и условия приводятся на сайт Дома творчества Переделкино:


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