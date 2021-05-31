Выбраны первые резиденты Дома творчества Переделкино

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Дом творчества Переделкино начинает работать как постоянно действующая резиденция. Сегодня, 1 июня, стали известны победители конкурса на участие в трех типах творческих резиденций: индивидуальной, исследовательской и переводческой мастерской.
На конкурс, объявленный в апреле, было подано более ста заявок, список резидентов составила рабочая группа из шести экспертов — редакторов, переводчиков, критиков, литераторов, в том числе из Переделкина.
«Сегодня мы объявляем имена первых резидентов Дома творчества Переделкино. Направления, которые мы обозначали при запуске приема заявок — перевод, исследования, индивидуальная работа — будут ключевыми для Переделкина в этом году. Один из самых важных принципов резиденций Дома творчества — вдумчивая профессиональная работа экспертов с заявками и их подробное обсуждение для точного выбора резидентов. Состав рабочей группы будет меняться каждый сезон», — прокомментировала креативный директор Дома творчества Переделкино Юля Вронская.
Программа резиденций откроется 7 июня, каждый месяц жить и работать в Доме творчества смогут 25 исследователей, литераторов, переводчиков, художников, музыкантов.
В переводческой мастерской «Поэзия на английском языке» под руководством Артема Серебренникова примут участие переводчики из Москвы и российских регионов:
Участниками исследовательской резиденции станут:
Темы исследований, с которыми они приедут в Переделкино: судьбы и отношения братьев Катаевых: Валентина Катаева и Евгения Петрова; мифологемы-образы и мифологемы-акции, составляющие концепцию «переделкинского мифа»; генезис идей, повлиявших на советскую интеллигенцию.
Для участия в индивидуальных резиденциях отобраны:
Конкурс на участие в резиденциях продолжается. Подать заявку могут писатели, поэты, драматурги, сценаристы, авторы документальной литературы, переводчики. Также Дом творчества рассматривает заявки от представителей других творческих профессий: художников, музыкантов, музейных кураторов, авторов digital-проектов.
Сроки и условия приводятся на сайт Дома творчества Переделкино:
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