Выбраны первые резиденты Дома творчества Переделкино

© Дом творчества Переделкино

Дом творчества Переделкино начинает работать как постоянно действующая резиденция. Сегодня, 1 июня, стали известны победители конкурса на участие в трех типах творческих резиденций: индивидуальной, исследовательской и переводческой мастерской.

На конкурс, объявленный в апреле, было подано более ста заявок, список резидентов составила рабочая группа из шести экспертов — редакторов, переводчиков, критиков, литераторов, в том числе из Переделкина.

«Сегодня мы объявляем имена первых резидентов Дома творчества Переделкино. Направления, которые мы обозначали при запуске приема заявок — перевод, исследования, индивидуальная работа — будут ключевыми для Переделкина в этом году. Один из самых важных принципов резиденций Дома творчества — вдумчивая профессиональная работа экспертов с заявками и их подробное обсуждение для точного выбора резидентов. Состав рабочей группы будет меняться каждый сезон», — прокомментировала креативный директор Дома творчества Переделкино Юля Вронская.

Программа резиденций откроется 7 июня, каждый месяц жить и работать в Доме творчества смогут 25 исследователей, литераторов, переводчиков, художников, музыкантов.

В переводческой мастерской «Поэзия на английском языке» под руководством Артема Серебренникова примут участие переводчики из Москвы и российских регионов:

Юрий Брызгалов (Челябинск)

Георгий Велигорский (Москва)

Татьяна Гуревич (Москва)

Ярослав Старцев (Екатеринбург)

Елена Фельдман (Смоленск)

Дарья Хрипунова (Москва)

Антон Черный (Ростов-на-Дону)



Участниками исследовательской резиденции станут:

Сергей Беляков, писатель, историк (Екатеринбург)

Екатерина Гресь, философ, писатель и Алена Дятко, философ, популяризатор науки (Москва)

Татьяна Шеметова, доктор филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы МГУ (Москва)



Темы исследований, с которыми они приедут в Переделкино: судьбы и отношения братьев Катаевых: Валентина Катаева и Евгения Петрова; мифологемы-образы и мифологемы-акции, составляющие концепцию «переделкинского мифа»; генезис идей, повлиявших на советскую интеллигенцию.



Для участия в индивидуальных резиденциях отобраны:

Павел Антипов, журналист, редактор

Светлана Арестова, переводчик художественной литературы

Екатерина Вагнер, драматург, журналист, редактор, переводчик

Михаил Визель, редактор, переводчик

Рустам Габбасов, издатель, автор, графический дизайнер

Василий Зоркий, музыкант, сценарист, продюсер

Никон Ковалев, переводчик

Лев Ларионов, переводчик

Карина Лукьянова, поэт, куратор

Анна Пестерева, редактор, тв-обозреватель

Валентина Филиппенко, продюсер, pr-специалист

Александр Черноусов, сценарист, режиссер театра и кино

Александра Цибуля, искусствовед, филолог



Конкурс на участие в резиденциях продолжается. Подать заявку могут писатели, поэты, драматурги, сценаристы, авторы документальной литературы, переводчики. Также Дом творчества рассматривает заявки от представителей других творческих профессий: художников, музыкантов, музейных кураторов, авторов digital-проектов.

Сроки и условия приводятся на сайт Дома творчества Переделкино:

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