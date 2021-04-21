Дом творчества Переделкино принимает заявки на участие в творческих резиденциях

© Дом творчества Переделкино

В этом году Дом творчества Переделкино начинает работать как постоянно действующая творческая резиденция. Заявки на участие в резиденциях могут подать писатели, поэты, драматурги, сценаристы, авторы документальной литературы, переводчики, а также представители других творческих профессий — художники, музыканты, музейные кураторы, авторы digital-проектов и организаторы книжных мероприятий.

Заявки принимаются на сайте Дома творчества Переделкино.

Программа резиденций откроется в июне. «До конца 2021 года мы планируем дать возможность жить и работать в Доме творчества 250 резидентам. На следующий год мы строим международные планы: запуск совместных программ с мировыми резиденциями и двусторонних переводческих резиденции», — рассказывает креативный директор Дома творчества Переделкино Юлия Вронская.

Первый этап программы включает три типа резиденций.

Индивидуальные резиденции (21 день) — для работы над литературным произведением, переводом, критическим текстом или творческим проектом. Сроки подачи заявок на индивидуальные резиденции в 2021 году:

резиденция 7-27 июня — до 2 мая

резиденция 11-31 июля — до 23 мая

резиденция 8-29 августа — до 20 июня





Исследовательские резиденции (от 26 до 56 дней) — для авторов, занимающихся советским культурным и литературным процессом. Подать заявку можно круглогодично. Заявки рассматриваются в течение 30 дней со дня подачи.



Мастерская перевода (7 дней) — для групповой и индивидуальной работы под руководством опытного переводчика. Сроки подачи заявок на переводческие мастерские в 2021 году:

резиденция «Поэзия на английском языке» 13–21 июня, куратор Артем Серебренников — до 5 мая

резиденция «Поэзия на немецком языке» 25 июля - 1 августа, куратор Егор Зайцев — до 6 июня

резиденция «Поэзия на французском языке» 22–30 августа, куратор Екатерина Белавина — до 4 июля.



Индивидуальная и исследовательская резиденция предполагает возможное участие в резиденции малых групп для подготовки проекта (2–3 человека).

Список участников индивидуальной резиденции и мастерской перевода объявляется не позднее, чем за 4 недели до начала резиденции. Заявки на участие в резиденциях будут рассматриваться экспертами рабочей группы.







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