Дом творчества Переделкино принимает заявки на участие в творческих резиденциях

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В этом году Дом творчества Переделкино начинает работать как постоянно действующая творческая резиденция. Заявки на участие в резиденциях могут подать писатели, поэты, драматурги, сценаристы, авторы документальной литературы, переводчики, а также представители других творческих профессий — художники, музыканты, музейные кураторы, авторы digital-проектов и организаторы книжных мероприятий.
Заявки принимаются на сайте Дома творчества Переделкино.
Программа резиденций откроется в июне. «До конца 2021 года мы планируем дать возможность жить и работать в Доме творчества 250 резидентам. На следующий год мы строим международные планы: запуск совместных программ с мировыми резиденциями и двусторонних переводческих резиденции», — рассказывает креативный директор Дома творчества Переделкино Юлия Вронская.
Первый этап программы включает три типа резиденций.
Индивидуальные резиденции (21 день) — для работы над литературным произведением, переводом, критическим текстом или творческим проектом. Сроки подачи заявок на индивидуальные резиденции в 2021 году:
Исследовательские резиденции (от 26 до 56 дней) — для авторов, занимающихся советским культурным и литературным процессом. Подать заявку можно круглогодично. Заявки рассматриваются в течение 30 дней со дня подачи.
Мастерская перевода (7 дней) — для групповой и индивидуальной работы под руководством опытного переводчика. Сроки подачи заявок на переводческие мастерские в 2021 году:
Индивидуальная и исследовательская резиденция предполагает возможное участие в резиденции малых групп для подготовки проекта (2–3 человека).
Список участников индивидуальной резиденции и мастерской перевода объявляется не позднее, чем за 4 недели до начала резиденции. Заявки на участие в резиденциях будут рассматриваться экспертами рабочей группы.
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