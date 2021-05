Юбилейный фестиваль Stereoleto объявил новую волну артистов

SunSay, Муся Тотибадзе, OQJAV и другие музыканты пополнили список участников юбилейного, 20-го музыкального фестиваля Stereoleto, который пройдет 13 и 14 июня на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге.

Как сообщают организаторы фестиваля, во вторую волну артистов вошли SunSay, Муся Тотибадзе, OQJAV, «тима ищет свет», «Электрофорез», TihoTiho, SPB Ska Orchestra, Polnalyubvi и DRUMMATIX.

Также Stereoleto объявляет сцену «Звук Вокруг», на которой музыкальные лейблы представят своих молодых артистов. Среди них Verhovski (Doing Great Music), Constantine (Masterskaya), «Даша и Сережа» («Родной звук»), Хмыров («Снегири») и IDIOT (Mint Music Artists).

Первые участники фестиваля, в том числе исландская группа Daði Freyr, британцы Metronomy и украинский музыкант Иван Дорн, были объявлены в конце апреля.

Всего на фестивале в этом году выступят более 40 исполнителей. Подробнее об участниках Stereoleto-2021 можно узнать на сайте фестиваля.

Независимый музыкальный фестиваль Stereoleto проводится в Петербурге с 2001 года. В числе участников фестиваля были Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Röyksopp, Future Sound Of London, Gotan Project, Regina Spektor, Franz Ferdinand, Sigur Rós, Buena Vista Social Club, Земфира, «Сплин», «Аквариум», Иван Дорн. На фестивале Steteoleto впервые для широкой аудитории выступили Tesla Boy, Motorama, Shortparis, Mujuice, The Hatters.

Одной из важнейших миссий фестиваля всегда было открытие новых имен — каждый год на фестивале выступают совершенно новые артисты, которые только начинают свою музыкальную карьеру.







