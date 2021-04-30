Metronomy, Daði Freyr и Иван Дорн выступят на юбилейном фестивале Stereoleto

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Артисты из Австралии, Беларуси, Великобритании, Исландии, России, Укранины и Франции станут участниками 20-го музыкального фестиваля Stereoleto, который пройдет 13 и 15 июня на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге. Среди хедлайнеров фестиваля исландская группа Daði Freyr, британцы Metronomy и украинский музыкант Иван Дорн.
Как сообщают организаторы фестиваля, компания «Светлая Музыка», 13 июня выступят «Би-2», Левана Горозии, Tesla Boy, «АлоэВера», Daði Freyr (Исландия), «Петля пристрастия», RSAC и Bicycles For Afghanistan.
«Ионотека Stage» соберет петербургских артистов — Альбину Сексову, Аню Крутееву, граппы «Эйфория», Kiskin' Zhar, Merzota, «Закладка», «Кломипрамин», «Репетиция» и JAMPOL. К ним присоединятся группы «Досвидошь» (Саратов) и «Универсамчик» (Москва).
На 14 июня запланированы выступления Ивана Дорна (Украина), Антохи MC и Untone Chernov, а также групп Metronomy (Великобритания), Zero People, «Куртки Кобейна», L’imperatrice (Франция), Nizkiz (Беларусь), SKYND (Австралия), «Источник» и Rosemary Loves a Blackberry.
Подробнее об участниках Stereoleto-2021 можно узнать на сайте фестиваля.
Всего в фестивале в этом году примут участие более 35 исполнителей. Последний анонс юбилейной программы и результаты конкурса молодых исполнителей фестиваля будут объявлены в мае.
Помимо музыкальной программы на фестивале будут арт-объекты современных дизайнеров, пространство stereofood с яркими гастрономическими проектами, stereomarket с лучшими локальными брендами, stereofun с большим количеством активностей для детей и взрослых.
Независимый музыкальный фестиваль Stereoleto проводится в Петербурге с 2001 года. Среди участников фестиваля были Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Röyksopp, Future Sound Of London, Gotan Project, Regina Spektor, Franz Ferdinand, Sigur Rós, Buena Vista Social Club, Земфира, «Сплин», «Аквариум», Иван Дорн. На фестивале Steteoleto впервые для широкой аудитории выступили Tesla Boy, Motorama, Shortparis, Mujuice, The Hatters.
Одной из важнейших миссий фестиваля всегда было открытие новых имен - каждый год на фестивале выступают совершенно новые артисты, которые только начинают свою музыкальную карьеру.
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