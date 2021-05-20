Центр Вознесенского продолжает кинопоказы к выставке «Африканские дневники»

© Центр Вознесенского

Семь фильмов молодых российских режиссеров об Африке, ее культуре и проблемах, снятые за последние несколько лет, будут представлены в сопроводительную кинопрограмму к ретроспективе фотографа Виктории Ивлевой «Африканские дневники» в Центре Вознесенского.

Кинопрограмма «По поводу Африки» открылась 13 мая показом картины Алексея Кузмина-Тарасова и Анны Колчиной «Африка подскажет» (2018).

Второй сеанс программы состоится 20 мая (билеты — здесь). В программе:

«Сначала было Ничего» (Кения-Россия, 2019), реж. Валентина Крышова

Поэтический короткометражный фильм. Заключенной из кенийской тюрьмы снится конец света.

«Песня надежды» (Гвинея-Бисау — Россия, 2019), реж. Виталий Акимов

Документальный фильм о проблемах африканской страны Гвинея-Бисау: брошенные дети, альбиносы, живущие в страхе быть убитыми во время ритуалов, голод и плохое здравоохранение. Но из всего этого есть выход.



Третий сеанс запланирован на 27 мая (билеты — здесь). В программе:

«Другая страна» (Россия, 2014), реж. Ренато Боррайо Серрано

Фабрис — журналист из Конго, который убежал в Россию, чтобы спастись от политических репрессий. В России он борется за выживание и право получить политическое убежище, в котором российские власти ему отказывают.

«Мясная лавка» (Кения-Россия, 2019), реж. Анна Веселова

Халима живет в Кении. Это страна бедных, но счастливых людей. Кажется, что здесь вообще нет никаких проблем, потому что люди позитивно относятся ко всему, а все печали гонят прочь. Оборотной стороной этого счастья является высокий уровень насилия. В сознании людей нет разницы между проституткой и жертвой изнасилования. Правоохранители не преследуют насильников, считая, что женщины сами провоцируют мужчин.

«Ни тут, ни там» (Кения-Россия, 2020), реж. Анна Алехина

После замужества Халима приняла ислам и уехала из кенийской деревни в город. Сейчас наступило время вернуться, чтобы соблюсти традиции и достойно проводить свою мать в последний путь.

«Чьюлу» (Кения-Россия, 2019), реж. Булат Шарипов

Эксперимент по интуитивному, коллективному процессу производства фильма. Созданный в соавторстве с жителями небольшого города Уота (Кения) фильм с помощью поэтического языка пытается вскрыть способы взаимодействия двух культур.

«Смотреть, как ты превращаешься в камень» (Азербайджан-Россия-Франция, 2020), реж. Исмаил Сафарали

Вскоре после длительной поездки на африканский континент отец и дочь много ночей подряд видят один и тот же сон. До конца не понимая того, что с ними происходит и не будучи способными выразить свои чувства по отношению к этому сну, они вступают в абстрактный поэтический диалог, выраженный через фрагменты того самого сна, что объединил их.



Начало сеансов в 19:30. В обсуждении после показов принимают участие авторы фильмов. Обсуждение ведут куратор программы Генрих Игнатов и кинокуратор Центра Вознесенского, киновед Зоя Кошелева.

Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники» в Центре Вознесенского продлится до 31 мая.







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