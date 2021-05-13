Объявлена культурная программа фестиваля «Локальные истории»

© Фонд Михаила Прохорова

Аудио-выставки, поэтические чтения, запись подкаста, онлайн-дискуссии и презентации вошли в культурную программу Первого исторического фестиваля «Локальные истории», который проведет с 14 по 16 мая Благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Программа посвящена интеллектуальному и художественному осмыслению феномена локальности.

14 мая пройдет стрим «Вирус выживания», на котором пойдет речь о местном предпринимательстве и независимых культурных инициативах во время локдауна. Своим опытом поделятся проект о жизни двора «Цветочные истории Москвы», музейно-творческий кластер «Коломенский Посад», музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», Музей истории Дальнего Востока, Револьт-центр из Сыктывкара, киноклуб «Нефть» из Ярославля и инициатор выставки «Лоскутные истории» в Иркутске. Соорганизатор встречи – Фонд Фридриха Науманна.

Два премьерных показа представит проект «1000 лет вместе». Мультимедийная коллекция историй о жизни и смерти, собранных во время интервью на улицах города, будет доступна в течение часа 14 и 16 мая. Синтез полевого исследования и драматургического монтажа выполнили участники проекта из Красноярска и Екатеринбурга, работавшие вместе с командой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

15 мая состоится презентация онлайн-аудиолаборатории «Паскаль-секунда на метр площади мира». Авторы проекта создали уникально-универсальный аудиотур, который подойдет практически для любого города России. Точкой отсчета проекта стал Музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, но локации гида поведут слушателей не только по музею, но и за его границы. Десять аудиоспектаклей, перформансов, инсталляций, инструкций исследуют сайт-специфику локальных пространств и их соединение с площадью всего мира посредством звука.

Среди авторов драматург, режиссер, импровизатор московского «Ой Театра» Шафрыгина Ирина, художник, биолог Тина Сухова и создатель подкаста «Театр быта» Никита Славич из Петербурга, драматург из Самары Дарья Горновитова, композитор, поэтесса из Новосибирска Юлия Пискунова, зукорежиссер, композитор Антон Русяев, искусствовед Ирина Бахтина из Красноярска. Кураторы — Семен Александровский и Любовь Винк.

На 15 мая запланирована открытая запись подкаста «Тоже Россия». Ведущие — кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ, научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Дмитрий Опарин и искусствовед, сценаристка музейного бюро Lorem Ipsum Мария Семендяева — проведут открытую запись с участием антрополога Натальи Конрадовой и расспросят ее о проекте «Урал мари. Смерти нет».

За полтора года авторы этого проекта побывали почти во всех марийских деревнях Свердловской области и Пермского края — говорили с их жителями, фотографировали, снимали видео и записывали интервью. Их целью было понять, как деревенские марийцы переживают современные культурные трансформации, как они меняются сами и меняют мир вокруг себя, в том числе и невидимый, включая отношения с предками столь важные для этого народа.

Зрители и слушатели этих проектов смогут задать вопросы на сайте фестиваля или в комментариях на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.

В последний день фестиваля пройдет показ специально созданной для «Локальных историй» видеопанорамы «Поэзия окраин».

Московские окраины и поэты на их фоне. Поэт, говоря о важном для себя, исследует несколько реальностей, одна из которых — Москва, так заметно похорошевшая. Локализируя свои чувства в своих пограничных состояниях исследования речи, поэт находит отклик в маленьких тайных точках Москвы, у каждого они свои.

Участники: Сергей Гандлевский (ул. Орджоникидзе), Вера Полозкова (Иваньковское шоссе, шлюз 7), Елена Фанайлова (Аэропорт), Юлий Гуголев (Сандуны) и др. Режиссер-постановщик и оператор — Петр Сильвестров. Кураторы — Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.

Фестиваль «Локальные истории» пройдет в онлайн-формате на сайте localhistory.ru. Помимо культурной программы в афише фестиваля научная конференция с участием исследователей из ведущих российских вузов, на которой будут обсуждаться теоретические основы регионалистики, проблемы соотношения локальной истории как актуального научного исторического знания и краеведения как части историографической традиции и формы массового сознания.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации города Красноярска и Министерства культуры Красноярского края; партнеры фестиваля — исторический факультет Московского государственного университета, Сибирский федеральный университет и Музейный центр «Площадь Мира»







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.