Объявлена программа научной конференции «Локальные истории»

© Фонд Михаила Прохорова

Теоретические основы регионалистики, проблемы соотношения локальной истории как актуального научного исторического знания и краеведения как части историографической традиции и формы массового сознания будут обсуждаться на научной конференции в рамках Первого исторического фестиваля «Локальные истории», который проведет с 14 по 16 мая Благотворительный фонд Михаила Прохорова Прохорова.

На конференции выступят 25 ученых — представителей ведущих вузов России, их доклады будут адресованы в первую очередь профессиональному сообществу: студентам и преподавателям гуманитарных наук, историкам, культурологам, антропологам и археологам, социологам. В то же время значительная часть событий программы будет интересна и широкому кругу зрителей — всем любителям истории и краеведения.

Среди тем: изобретение «русской березы» и свободолюбие донских казаков, кредитование на примере торговли пушниной, документальное кино 2000-х и амери-канская кинохроника гражданской войны в Сибири. Выступающие расскажут о поисках идентичности в разные исторические периоды: от царской России до становления СССР, во время политических репрессий, в годы Великой Отечественной войны и даже в контексте пандемии.

Секции конференции:

Теоретические проблемы локальных исследований – о месте локальной истории в науке и современном высшем образовании, терминологии и методах исследования

История сквозь призму локальных исследований — региональный аспект больших исторических событий

Case Studies — яркие примеры, отражающие глобальные тенденции

Художественная рефлексия — практическое осмысление «локального» и микро-истории культурными институциями, частными активистами и медиа.



Формат проведения допускает возможность задать спикерам вопросы на сайте фестиваля или через комментарии на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.

Среди спикеров: Галина Зверева, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ (Москва); Ирина Кулакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ (Москва); Игорь Нарский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Южно-Уральского государственного университета (Челябинск); Людмила Белгородская, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России СФУ (Красноярск); Николай Ссо-рин-Чайков, доцент департамента истории Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ (Петербург); Георгий Моисеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ (Москва); Амиран Урушадзе, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Средних веков и нового времени ЮФУ (Ростов-на-Дону).

Фестиваль «Локальные истории» пройдет в онлайн-формате на сайте localhistory.ru. Помимо научной конференции организаторы готовят культурную программу, посвященную интеллектуальному и художественному осмыслению феномена локальности — выставки, спектакли, перформансы, стримы, подкасты и презентации.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации города Красноярска и Министерства культуры Красноярского края; партнеры фестиваля — исторический факультет Московского государственного университета, Сибирский федеральный университет и Музейный центр «Площадь Мира»







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