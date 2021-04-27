Фонд Михаила Прохорова проведет фестиваль «Локальные истории»

А могла бы быть «Молодым папой»
«Тоска» в Большом театре27 апреля 20211306
С 14 по 16 мая 2021 года пройдет Первый ежегодный исторический фестиваль «Локальные истории», организованный Благотворительным фондом Михаила Прохорова при поддержке Администрации города Красноярска и Министерства культуры Красноярского края.
Об этом сообщает сайт Фонда Михаила Прохорова.
«В сегодняшнем гуманитарном пространстве очевидно велик интерес к локальной истории: во многих регионах можно обнаружить проекты и инициативы, связанные с изучением и популяризацией местной специфики, — говорится в сообщении. — Работа по осознанию местного исторического опыта — это инструмент самоидентификации, способ определить себя, свою уникальность в большом мире. В фокусе нового проекта фонда — жизнь местных сообществ и отдельного человека во всем ее многообразии, на всей ее протяженности».
Исторический фестиваль «Локальные истории» пройдет в онлайн-формате на площадке localhistory.ru и будет состоять из двух частей:
I. НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, призванная обсудить теоретические основы регионалистики, проблемы соотношения локальной истории как актуального научного исторического знания и краеведения как части историографической традиции и формы массового сознания.
В числе спикеров фестиваля Галина Зверева, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ (Москва); Ирина Кулакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ (Москва); Игорь Нарский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Южно-Уральского государственного университета (Челябинск); Людмила Белгородская, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России СФУ (Красноярск); Николай Ссорин-Чайков, доцент департамента истории Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ (Петербург); Георгий Моисеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ (Москва); Амиран Урушадзе, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Средних веков и нового времени ЮФУ (Ростов-на-Дону).
II. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА, посвященная интеллектуальному и художественному осмыслению феномена локальности — выставки, спектакли, перформансы, стримы, подкасты и презентации.
Среди событий культурной программы фестиваля:
Партнеры фестиваля — исторический факультет Московского государственного университета, Сибирский федеральный университет, Музейный центр «Площадь Мира».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:42Премьера оперы Алексея Рыбникова пройдет в Москве
16:23Все сочинения Бетховена для фортепиано с оркестром исполнят в Московской консерватории
15:01Фонд Михаила Прохорова проведет фестиваль «Локальные истории»
14:36Место российского современного искусства на глобальной арт-сцене обсудят в галерее «Триумф»
12:25«Команда 29» и Школа литературных практик запустили онлайн-антологию «Встречи с властью»
11:13Музей «Новый Иерусалим» покажет «Скрытые пространства» Хосе Мануэля Баллестера
10:39«Нашествие» переезжает в Серпухов
Вчера
18:06БДТ будет вручать драматургическую премию
17:13Объявлены лауреаты Премии Норы ГальВсе новости
«Тоска» в Большом театре27 апреля 20211306
Анна Ямпольская о Целане в зеркале философии Левинаса26 апреля 20212659
Алена Лиманова о философии, живописи и цифровом мире23 апреля 20213046
Не только «Перемен!». Как звучат новые российские песни протеста — от Антохи MC и Басты до Хаски и Pussy Riot23 апреля 20215598
Валентин Дьяконов. Предисловие к книге Александры Новоженовой23 апреля 20213185
Советский киноандеграунд, том второй: «Сине Фантом»23 апреля 20212914
Как катастрофа на ЧАЭС попала на советский экран и привела к распаду страны23 апреля 20213237
Пространства, далекие от реальности: дебютные клип и альбом певицы, сочиняющей эзотерические поп-романсы23 апреля 20213077
Фотограф Наташа Лозинская разбирает архив своего отца22 апреля 20212917
Что услышал и о чем подумал Сергей Бондаренко на вчерашнем митинге в Москве?22 апреля 20213532
Основатель рэп-группы «25/17» — об альбоме «Байки из склепа», сайд-проектах, буржуазной революции и воспитании детей22 апреля 20215600
Олег Гром рассказывает о молдавском национальном движении и «газетных войнах» в Бессарабии начала XX века21 апреля 20213271