Фонд Михаила Прохорова проведет фестиваль «Локальные истории»

© Фонд Михаила Прохорова

С 14 по 16 мая 2021 года пройдет Первый ежегодный исторический фестиваль «Локальные истории», организованный Благотворительным фондом Михаила Прохорова при поддержке Администрации города Красноярска и Министерства культуры Красноярского края.

Об этом сообщает сайт Фонда Михаила Прохорова.

«В сегодняшнем гуманитарном пространстве очевидно велик интерес к локальной истории: во многих регионах можно обнаружить проекты и инициативы, связанные с изучением и популяризацией местной специфики, — говорится в сообщении. — Работа по осознанию местного исторического опыта — это инструмент самоидентификации, способ определить себя, свою уникальность в большом мире. В фокусе нового проекта фонда — жизнь местных сообществ и отдельного человека во всем ее многообразии, на всей ее протяженности».

Исторический фестиваль «Локальные истории» пройдет в онлайн-формате на площадке localhistory.ru и будет состоять из двух частей:

I. НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, призванная обсудить теоретические основы регионалистики, проблемы соотношения локальной истории как актуального научного исторического знания и краеведения как части историографической традиции и формы массового сознания.

В числе спикеров фестиваля Галина Зверева, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ (Москва); Ирина Кулакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ (Москва); Игорь Нарский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Южно-Уральского государственного университета (Челябинск); Людмила Белгородская, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России СФУ (Красноярск); Николай Ссорин-Чайков, доцент департамента истории Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ (Петербург); Георгий Моисеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ (Москва); Амиран Урушадзе, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Средних веков и нового времени ЮФУ (Ростов-на-Дону).

II. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА, посвященная интеллектуальному и художественному осмыслению феномена локальности — выставки, спектакли, перформансы, стримы, подкасты и презентации.

Среди событий культурной программы фестиваля:

Интерактивный спектакль «1000 лет вместе» (Екатеринбург). Спектакль представит результаты научно-театральной лаборатории, участники которой собрали и обработали интервью красноярцев в феврале 2020 года.

Запись подкаста «Тоже Россия» антрополога Дмитрия Опарина и журналистки Марии Семендяевой (Москва). Зрителей ждет разговор о том, из чего состоит Россия: о нашем культурном наследии, которое мы не всегда замечаем, о ценностях вокруг нас, которые надо научиться ценить.

Стрим-премьера аудиопроменада «Паскаль-секунда на метр Площади Мира» (Красноярск) исследующего сайт-специфику известного красноярского музейного центра, его взаимодействие с пространством города через звук. Режиссер: Семен Александровский.

«Культура карантина» (Ярославль) — остроумный стрим про местное предпринимательство и разговор с представителями региональных культурных институций, организованный совместно с Фондом Фридриха Науманна.

Проект поэта Андрея Родионова «Поэзия локального». Современные российские поэты прочитают свои стихи о локальном. Поиск ответа на вопрос «кто мы» — это способ ощутить свою свободу и значимость в общей картине мира. Исторический фестиваль «Локальные истории» предлагает начать этот поиск.



Партнеры фестиваля — исторический факультет Московского государственного университета, Сибирский федеральный университет, Музейный центр «Площадь Мира».







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