Дуа Липа во второй раз признана лучшей британской исполнительницей

© BRIT Awards

11 мая на лондонском стадионе O2 Arena прошла 41-я церемония вручения премии Британской ассоциации производителей фонограмм BRIT Awards. В категории «Лучшая британская сольная исполнительница», как и три года назад, победила певица Дуа Липа.

Также Дуа Липа награждена за лучший альбом («Future Nostalgia»). Общее число призов BRIT Awards, полученных певицей с 2018 года, достигло пяти, что делает ее одной из самых успешных поп-звезд Великобритании, пишет The Guardian.

Лучшим британским синглом названа песня Гарри Стайлса «Watermelon Sugar» — первый номер чарта Billboard Hot 100 и лауреат «Грэмми-2021», лучшим британским сольным исполнителем — рэпер J Hus, лучшей британской группой — поп-трио Little Mix, которое стало первым полностью женским коллективом, выигравшим награду в этой категории.

Другое женское трио, Haim из Лос-Анджелеса, победило в категории «Лучшая иностранная группа», повторив успех своих соотечественниц Destiny’s Child 19-летней давности. Лучшей иностранной сольной исполнительницей признана Билли Айлиш (США), лучшим иностранным сольным исполнителем — The Weeknd (Канада).

Премия BRIT Awards в категории «Глобальная икона» — так с этого года называется почетная награда за вклад в поп-музыку — присужден американской певице Тэйлор Свифт.

Полный список лауреатов 41-го сезона BRIT Awards приводится на сайте премии.







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